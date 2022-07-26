Фасад многоэтажки сильно разрушился из-за пожара. Фото: ГУ МЧС по НСО.
Утром 26 июля в Новосибирске произошел крупный пожар в 13-этажном доме на Ленина, 94.
— Сообщение о пожаре поступило в 06.53. Через 7 минут пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова. Погибших и пострадавших нет. В это время горели балконы с 9 по 12 этаж, огонь распространялся по другим верхним этажам, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В огне никто не погиб и не пострадал. Фото: ГУ МЧС по НСО.
Силы пожарных были брошены на защиту соседних балконов и ликвидацию скрытых очагов возгорания на фасаде здания, задействовались автолестницы
Всего из здания эвакуировали 20 человек, погибших и пострадавших нет. А вот дом значительно обрушился: это хорошо видно на фото. По оперативным данным, повреждены балконы на 5, 9, 10, 11, 12 и 13 этажах. Предварительная площадь пожара составила 120 квадратных метров.
Балконы на шести этажах повреждены огнем. Фото: ГУ МЧС по НСО.
Кроме того, очевидцы рассказывают, что от огня пострадало гораздо больше частей здания.
— У нас в этом доме офис. Все кондиционеры сгорели до второго этажа. Что именно загорелось, можем только гадать, — рассказала КП-Новосибирск свидетельница пожара Оксана Скрепко.
В данный момент дознаватели МЧС устанавливают причины и обстоятельства пожара.
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