Рассказываем, что произошло в Новосибирске в ночь на 26 июля. Фото: мэрия Новосибирска / соцсети.

Сбежавшая из России Хельга Пирогова не хочет сдавать депутатский мандат. Через соратников-оппозиционеров она заявила, что продолжит работать после побега в Грузию в удаленном режиме.

В Коченевском и Ордынском районах дымят мусорные полигоны. На полную ликвидацию горения потребуется ещё несколько дней

В Советском районе с 27 июля по 3 августа изменятся маршруты общественного транспорта из-за ремонта теплотрассы. Автобусы №52, 52к, 65, 65а, и маршрутки №7 и 52 будут двигаться в объезд через проспекты Строителей и Академика Лаврентьева, улицы Российскую, Демакова и Кутателадзе в зависимости от схемы маршрута

В Новосибирске ищут 16-летнюю Светлану Ачмиз. Девочка ушла из дома на улице Достоевского еще вечером 14 мая. До сих пор никто не знает, где она находится. МВД вывесило ориентировку: рост девочки около 150 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темные. На момент своего исчезновения девочка была одета в черную футболку, светлую юбку и солнцезащитные очки.

В Новосибирске водитель «Лады» врезался в дерево, убегая от полиции. Водитель решил сбежать дворами. После ДТП он бросил «ВАЗ» и сбежал.

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