Открыты продажи квартир комфорт-класса в масштабном проекте с двором-парком в Калининском районе Новосибирска

В «Расцветай на Игарской» можно приобрести квартиры площадью от 27 до 61 квадратного метра, продуманные эргономичные планировки которых предусмотрены для разных сценариев проживания. Фото: ГК «Расцветай».

В квартале семейного формата представлены как кирпично-монолитные дома комфорт-класса - «Расцветай на Игарской», так и панельные новостройки класса «стандарт» - «Акация на Игарской». Площадь квартала - более 15 гектаров.

Новый девелоперский проект строится по принципу «город в городе», с полноценной инфраструктурой для жизни и отдыха. На территории квартала застройщик зарезервировал земельный участок под строительство общеобразовательной школы. Продуктовые магазины, кофейни, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов - все необходимое расположено внутри квартала.

В одной локации можно приобрести квартиру как в кирпично-монолитном доме, так и в панельной новостройке.

Уютная внутриквартальная атмосфера в сочетании с развитой социальной инфраструктурой Калининского района делает квартал комфортным для семей с детьми. Остановка общественного транспорта «Игарская», гипермаркет «Лента», «Леруа Мерлен», «Пятерочка», поликлиника, спортивный комплекс с залом для фехтования и бассейном, детские сады и общеобразовательные школы № 10, 103, 219 и 211 имени Л. И. Сидоренко - все в шаговой доступности. В 10 минутах езды - лесопарковая зона с конным клубом, лыжной базой «Сосновый бор» и велнес-центром для восстановления и релакса «Мира Термы» и банной усадьбой «Емеля».

23-этажный жилой дом «Расцветай на Игарской» - комфорт и функциональность в каждой детали. Просторные подъездные холлы, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту из современных качественных материалов, формируют определенный уровень жизни новоселов.

23-этажный жилой дом «Расцветай на Игарской» - комфорт и функциональность в каждой детали. Фото: ГК «Расцветай».

Теплый подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте, не выходя улицу, - также неотъемлемый атрибут комфорта и безопасности. В «Расцветай на Игарской» предусмотрены оборудованные машино-места, где автомобили находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

Критерием комфорта служит не только современный дом, построенный из качественных материалов, но и безопасная придомовая территория. В «Расцветай на Игарской» уютное закрытое пространство с зонами для активного и спокойного отдыха. Концепция «двор-парк» позволит жильцам больше времени проводить со своими родными и близкими. Гулять, играть с детьми и заниматься спортом можно будет не выезжая за пределы собственного двора. Внутреннее придомовое пространство зонировано: футбольные и баскетбольные площадки, песочницы, беседки, места для творчества. Все локации соединены между собой вело- и скейт-дорожками с удобной навигацией.

В «Расцветай на Игарской» можно приобрести квартиры площадью от 27 до 61 квадратного метра, продуманные эргономичные планировки которых предусмотрены для разных сценариев проживания. Для того чтобы не загромождать квартиру и повысить функциональность жилого пространства, в новостройке предусмотрены кладовые для неиспользуемых сезонных вещей, спортивного инвентаря и автомобильных шин.

Покупая квартиру в домах «Расцветай на Игарской», можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 8а

тел. +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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