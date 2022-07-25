билайн запустил в Новосибирске технологию, позволяющую звонить через WiFi

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сервис позволяет совершать голосовые вызовы через домашнюю или гостевую сеть Wi-Fi, что обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

Технология VoWiFi позволяет поддерживать на высоком уровне голосовые звонки даже там, где нет мобильной сети, но устройство может подключиться с помощью Wi-Fi. Эта возможность может пригодиться при нахождении в цокольных и подвальных помещениях, а также на последних этажах высотных зданий. Также технология позволяет тарифицировать голосовые звонки и SMS из любой точки мира по домашнему тарифу в том случае, если клиент имеет доступ и подключение к Wi-Fi на месте.

Ранее в Новосибирске билайн запустил технологию VoLTE**, которая позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео - телефон не покидает сеть LTE, что также позволяет экономить ресурс батареи смартфона. Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик.

- Уже на протяжении нескольких лет мы реализуем стратегию по развитию сети в Новосибирской области. Технологии VoLTE и VoWiFi являются частью этой стратегии. Они дополняют друг друга и помогают клиенту оставаться на связи с близкими в различных ситуациях. Технология VoLTE, помимо высокого качества звонка, примечательна еще тем, что дает возможность высвободить частоты, используемые ранее в сетях 2G и 3G под передачу голоса, и перенаправить их для усиления мобильного интернета в сети 4G, что важно в условиях увеличения количества используемого трафика и возрастающей нагрузки на сеть, - комментирует технический директор Восточного региона билайн Денис Шишканов.

Стоит отметить, что качество сервиса VoWiFi зависит от ряда сторонних параметров. Для получения услуги в полном объеме рекомендуется выбрать наиболее стабильного оператора проводного интернета, обеспечить равномерное покрытие Wi-Fi у себя дома, что особенно актуально для частного многоэтажного дома, а также установить роутер с поддержкой частоты 5ГГц, которая поможет избежать нежелательные помехи от соседских роутеров в многоквартирных жилых домах.

Обращаем внимание, что абонентам предварительно необходимо включить функции VoLTE/VoWiFi в настройках телефона, если это еще не сделано. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих данные технологии, можно по ссылке: https://novosibirsk.beeline.ru/customers/products/volte/

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* голос через Wi-Fi. Услуга предоставляется бесплатно. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Подробнее - на beeline.ru

**голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно. Услуга запускается постепенно в зависимости от модели и прошивки телефона. Для автоматической настройки устройства придет специальное уведомление в формате пуш-сообщения, пользователю необходимо подтвердить прием настроек, а позже перезагрузить телефон. Действует при техн. возможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее - на beeline.ru