Последние новости Новосибирска на 25 июля 2022 года: подробности ограбления ювелирного магазина, мужчина разбил лицо соседке

В магазин ворвались грабители. Фото: скриншот из видео "Инцидент Новосибирск"

Последние новости Новосибирска на 25 июля 2022 года мы собрали в нашем материале. Читайте, и будьте в курсе важных событий.

ПОДРОБНОСТИ ОГРАБЛЕНИЯ ЮВЕЛИРНОГО МАГАЗИНА В ГОРОДЕ ОБЬ

В Новосибирской области в городе Обь четверо мужчин ограбили ювелирный магазин. Они ворвались в масках и начали бить витрины. После сложили «добычу» в мешок и скрылись.

По словам очевидцев, мужчины приехали на такси. Они никого не вызывали, это был их автомобиль. На полной скорости они протаранили несколько машин.

Официальные ведомства пока инцидент не комментируют.

МУЖЧИНА РАЗБИЛ ЛИЦО СОСЕДКЕ КАМНЕМ

В Новосибирске в Кировском районе мужчина разбил камнем лицо соседке. Инцидент произошел 20 июля. Конфликт разгорелся из-за неправильно припаркованной, по мнению мужчины, машины. Началась словесная перепалка, а после сосед взял камень и ударил сибирячку. Женщину забрали в больницу и наложили несколько швов.

НОВОСИБИРСКОГО ДЕПУТАТА МОГУТ ОБЪЯВИТЬ В РОЗЫСК

Новосибирского депутата Хельгу Пирогову могут объявить в розыск. Напомним, по факту ее провокационного поста возбуждено уголовное дело. Есть вероятность, что Хельга покинула страну. Если она не явится на допрос, то ее могут объявить в федеральный розыск.

НОВОСИБИРЕЦ СДЕЛАЛ ИЗ БАЙКА ПИРАТСКИЙ КОРАБЛЬ

Новосибирец Александр Отинов купил байк и решил его прокачать. Ему потребовалось полтора года, чтобы сделать из него пиратский корабль. Свое детище он представил на фестивале «Хаммерфит». Он прошел впервые за два года после коронавирусных ограничений.

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