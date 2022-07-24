Последние новости Новосибирска на 24 июля 2022 года: вооруженная банда ограбила ювелирный магазин, Хельга Пирогова уехала из России

Сообщаем главные новости Новосибирска на 24 июля. Фото: предоставлено очевидцем.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 24 июля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ХЕЛЬГА ПИРОГОВА УЕХАЛА ИЗ РОССИИ

После того, как в отношении Хельги Пироговой возбудили уголовное дело за оскорбительный твит о российских военных, депутат уехала из России. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика.Today». По словам автора канала, оппозиционерка выехала в Казахстан.

В ОБИ ЗАДЕРЖАЛИ ВООРУЖЕННУЮ ГРУППУ, НАПАВШУЮ НА ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН

Днем 23 июля в городе Обь под Новосибирском была стрельба. Неизвестные в масках пытались ограбить ювелирный магазин «585*Золотой» на улице Ломоносова в доме №11/1. Они разбили витрину и навели оружие на продавца. Но несостоявшихся грабителей почти сразу же задержала полиция.

МУЖЧИНА РАЗБИЛ МАШИНУ МАШИНУ, А ПОТОМ ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ

Жителей Маслянинского района в Новосибирской области потрясла страшная картина: у дороги к деревне Малая Томка стояла странно припаркованная разбитая машина. Как выяснилось, авто принадлежало жителю деревни, который бросил ее, а через несколько дней покончил с собой.

В БЕРДСКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КРОССФИТУ СРЕДИ ПОЖАРНЫХ

23 июля в Бердске прошли соревнования по кроссфиту — пожарно-спасательному силовому многоборью. Состязание прошло на площади Горького. Посмотрите лучшие фото с соревнований.

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