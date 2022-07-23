Тягали машины и толкали покрышки кувалдой: в Бердске прошли соревнования по пожарному кроссфиту

Огнеборцы соревновались в полном боевом обмундировании. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

23 июля в Бердске прошли соревнования по кроссфиту — пожарно-спасательному силовому многоборью. Состязание прошло на площади Горького.

— Кроссфит проходит у огнеборцев с 2017 года. В год 125-летия пожарной охраны Новосибирской области к старту подготовились 10 команд пожарно-спасательного гарнизона региона. Сегодня на площади имени Горького в Бердске собралось порядка пяти тысяч человек, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Участники приседали со штангой больше 10 раз. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Участников соревнования одели в тяжелую форму. Весят столько шлем, подшлемник, куртка и брюки с теплозащитными подстежками, спасательный пояс с карабином и топором, а также резиновые сапоги, защитные краги и дыхательный аппарат на сжатом воздухе.

Пожарные, несмотря на душную погоду, справились со всеми препятствиями.

Победа дается нелегко. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Список упражнений тоже удивляет. Пожарные толкали две гири весом 16 кг, прокладывали рукавную линию на 40 метров и сматывали ее «восьмеркой», приседали с 40-килограммовой штангой.

Каждая гиря весит 16 килограмм. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Были и совсем необычные конкурсы: кувалдой переместить покрышки, перенести 80-килограммовую покрышку на 20 метров, и кантовать, то есть двигать покрышку, переворачивая ее на разные стороны — тоже на 20 метров.

Главная изюминка соревнования — толкание автомобиля на канате. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

А дальше — до финишной прямой тянуть на канате двухтонный автомобиль.

Тройка победителей. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

В результате упорной борьбы в общекомандном зачете сильнейшими стали сотрудники 3 пожарно-спасательного отряда (г. Бердск). На втором месте – команда Специального управления МЧС России №9 (г. Новосибирск), третьи – спортсмены 1 пожарно-спасательного отряда (г. Новосибирск).

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