В Новосибирской области мужчина разбил свою машину, а потом покончил с собой

Машина по-прежнему стоит у обочины — мародеры тащат из нее запчасти. Фото: кадр из видео «АСТ-54».

Жителей Маслянинского района в Новосибирской области потрясла страшная картина: у дороги к деревне Малая Томка стояла странно припаркованная машина — сбоку от проезжей части. Издали можно было принять за обычное авто, возможно, грибников, которые захотели никому не мешать на дороге. Но подойдя ближе, деревенские жители увидели, что машину бросили и подожгли уже несколько недель назад. А хозяин авто ушел из жизни по собственной воле.

— Я возвращался с работы, думал, может, грибники так странно встали, чтобы машина не мешалась. А потом узнал, что произошло. Авто так и стоит по сегодняшний день, его разбирают мародеры, — написал в соцсетях очевидец.

Для деревни с населением чуть меньше 500 человек это оказалось большим шоком.

— Моя подруга ездит в эту деревню к сестре. Это был ее сосед. Ему было немного за 50, мужчина нормальный, работа, хозяйство — все это имелось у него. Он на машине налетел на дерево, угробил авто, а потом сам… Но про поджог не слышали, может, это сделал кто-то другой. Почему так произошло? Кто знает, что было у соседа в голове, — сообщила КП-Новосибирск знакомая мужчины.

Следователи выясняют, что произошло. Фото: «АСТ-54».

Местные жители также рассказали КП-Новосибирск, что события произошли в начале июля с промежутком в несколько дней. Сначала они увидели брошенную машину на обочине, а потом узнали о суициде соседа. Осталась ли у погибшего семья, неизвестно.

— В данный момент проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, — сообщила КП-Новосибирск и. о. старшего помощника руководителя управления старший лейтенант юстиции СК РФ по Новосибирской области Кристина Оберемченко. Также в ГУ МВД по региону начали проводить проверку по факту поджога автомобиля.

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