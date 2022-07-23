«Единая Россия» создала интерактивную карту «Капитальный ремонт школ»

Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Интерактивная карта проекта позволяет просмотреть новости, фото- и видеорепортажи по школам, участвующим в проекте. На вкладке «Моя идеальная школа» дети могут представить свое видение школы, в которой хотели бы учиться. На вкладке «Родительский контроль» будут размещаться комментарии родителей, учеников и общественников, которые контролируют ход капремонта и участвуют в приемке объектов.

Как сообщил на пресс-конференции по старту информационного проекта «Единой России» министр просвещения Сергей Кравцов, сейчас капремонт идёт в 1650 школах - к 1 сентября он будет закончен.

- Никаких сбоев нет, и те сроки, которые поставил Президент, будут выполнены несмотря ни на какие санкции. Капремонт в течение 5 лет пройдёт в 7300 зданиях. В этом и следующем году в программу войдёт не менее 3 тысяч школ. В основном участвуют сельские и поселковые школы, которые давно не ремонтировались. Каждая школа дополнительно получает порядка 6,5 млн рублей на закупку оборудования, - подчеркнул министр.

В свою очередь, координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что новые возможности в результате реализации проекта по капремонту школ появятся и в сфере дополнительного образования.

- Сейчас стоит задача, чтобы в каждой школе появились театральные студии. Чтобы были спортивные секции. Обсуждение, которое мы запускаем в рамках спецпроекта, поможет определить, что нового нужно для конкретной школы. И каждый человек сможет напомнить о своей школе, если она еще не стала участником капремонта, - сказала Ольга Казакова.

Координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова отметила, что акцент при проведении капремонта школ сделан на вовлечённость детей, родителей, педагогов и депутатов от партии в реализацию программы.

Региональный координатор партийного проекта «Новая школа», директор лицея №159 г. Новосибирска Татьяна Горбачёва рассказала, как реализуется проект в Новосибирской области

- В Новосибирской области в программу капитального ремонта школ вошло 25 образовательных учреждений, большинство из них находится в сельской местности. Строительные работы идут на всех объектах, одна школа будет отремонтирована в 2023 году. За каждым образовательным учреждением закреплены депутаты «Единой России» всех уровней. Вместе с педагогами и родителями мы контролируем все этапы капремонта - от разработки дизайн-проекта, выбора подрядчика до приемки работ. Важно, что программа модернизации школ рассчитана не только на ремонт, но и на обновление материально-технической базы. В образовательных учреждениях оснащают медицинские кабинеты, пищеблоки и столовые, приобретают спортивный инвентарь, мультимедийное оборудование для библиотек. Благодаря этой масштабной программе более 7000 тысяч школьников региона будут учиться в совершенно новых условиях, - сказала Татьяна Горбачева.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,2 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ - от проекта до приемки - проконтролируют штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах и на федеральном уровне.