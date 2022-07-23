Последние новости Новосибирска на 23 июля 2022 года: в отношении депутата Пироговой возбудили уголовное дело, показали почти достроенную станцию метро «Спортивная»

Сообщаем главные новости на 23 июля. Фото: мэрия Новосибирска / соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 23 июля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

СЛЕДОВАТЕЛИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПОСЛЕ ПОСТА ХЕЛЬГИ ПИРОГОВОЙ О ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Причиной стал оскорбительный пост депутата совета депутатов Хельги Пироговой о погибших в ходе спецоперации на Украине российских военных.

КАК ВЫГЛЯДИТ СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ

В Новосибирске продолжается строительство станции метро «Спортивная». Финал близок. Корреспонденты КП-Новосибирск своими глазами увидели, как «Спортивная» выглядит изнутри, и узнали, чем она отличается от других станций. Сдать объект планируют к концу сентября.

РЕКА ОБЬ ОБМЕЛЕЛА

Жители Новосибирска могут спокойно пройти по дну Оби далеко от берега. У них нет сверхспособностей: это река, всегда полноводная и широкая, обмелела до небывало низких отметок. Синоптики рассказали, с чем это связано и грозит ли городу отмена судоходства.

НОВОСИБИРСКАЯ ШКОЛЬНИЦА 4 ГОА ИЩЕТ ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ ИЗ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

16-летняя София Сироткина с 2017 года ищет парнишку, с которым познакомилась в детской больнице № 3. В третьем классе она попала туда с менингитом, в палате встретила мальчика Артема. Дети сдружились, вместе переносили ежедневные уколы, заботились друг о друге, играли на смартфонах. София впервые влюбилась, но признаться мальчику побоялась. Телефон Артема записала мама, а потом потеряла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер