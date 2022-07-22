Последние новости Новосибирска на 22 июля 2022 года: поезд сбил 14-летнюю девочку, Бастрыкин поручил провести проверку в отношении депутата Пироговой

Сообщаем главные новости Новосибирска на 22 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали последние новости Новосибирска на 22 июля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ПОЕЗД СБИЛ ШКОЛЬНИЦУ

В Новосибирске по факту травмирования 14-летней девочки на железной дороге организовали проведение доследственной проверки. По предварительным данным девочка шла в наушниках и не услышала гудок. Ее отвезли в больницу.

ЮРИСТ РАССКАЗАЛ, ЧТО ГРОЗИТ ДЕПУТАТУ ХЕЛЬГЕ ПИРОГОВОЙ ЗА ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ ПОСТ ПРО ПОГИБШИХ СОЛДАТ

Скандал вокруг твита депутата гордумы Новосибирска Хельги Пироговой набирает обороты. Дама от оппозиции прошлась по погибшим во время спецоперации на Украине российским солдатами. Депутатку вызвали на комиссию по этике. Ей светит уголовное дело и лишение мандата депутата. Также ее словами заинтересовался глава СК Бастрыкин.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОГИБЛИ МИЛЛИОНЫ ПЧЕЛ

Пчеловоды Новосибирского района в Новосибирской области переживают бизнес-катастрофу. Они лишились пчел. Трупы насекомых были обнаружены в прошлые выходные, пострадавшие уже обратились в надзорные органы.

ГИБДД ВВЕЛИ ШТРАФЫ ЗА ЕЗДУ НА САМОКАТЕ БЕЗ ПРАВ

Глава областного управления ГИБДД объяснил КП-Новосибирск: мощность у «прокатных» самокатов такая же, как у мопедов. Экспертиза это показала, а значит и правила действуют «мопедные». Но в кикшеринговой компании Whoosh этому удивлены и уверяют, что самокаты неправильно причислять к мопедам.

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