Цены на квартиры с высокой вероятностью снизятся к осени. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как изменятся цены на недвижимость в Новосибирске осенью 2022 года — вопрос, волнующий тех, кто хочет обзавестись собственным жильем. Стоит ли покупать квартиру на условиях ипотеки сейчас или подождать еще немного? Предположениями о том, что будет на рынке недвижимости через пару месяцев, поделился новосибирский риелтор Дмитрий Слезкин.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ОСЕНЬЮ 2022 ГОДА

По словам риелтора, предпосылок к удорожанию недвижимости нет. С конца весны идет спад цен, и продолжится он до конца года.

— После февраля все прогнозы утратили смысл, все меняется на глазах. Даже в квартирах на окраинах города стоимость квадратного метра больше 100 тысяч рублей. Но те, кто хочет продать свою недвижимость, понимают, что цены уже высокие, и все же снижают цену. Потому что, если не продашь сейчас, через полгода цены станут еще ниже, — объясняет Дмитрий Слезкин. — Почему в мае Центробанк собирался на внеочередное совещание? Потому что количество сделок по всей стране упало на 95%! Причем как на условиях ипотеки, так и полностью на личные средства. Самый большой спрос был в марте, когда все снимали деньги со счетов и покупали, за последние месяцы он существенно упал.

По данным аналитического центра компании «Жилфонд», в июне средняя цена за квадратный метр в Новосибирске составила 98 015 рублей. Сегодня ипотечная ставка на вторичное жилье и новостройки составляет 10,5%. 22 июля запланирован следующий совет директоров Банка России. Возможно, на нем примут решение снизить ключевую ставку еще на 1-2%.

КУПИТЬ НА УСЛОВИЯХ ИПОТЕКИ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ ЕЩЕ?

Несмотря на то, что цены на жилье будут падать, риелтор не советует откладывать покупку квартиры.

— Если сейчас вы арендуете квартиру, лучше купить на условиях ипотеки. В любом случае деньги придется отдавать. На мой взгляд, лучше сделать это сейчас, потому что накопить на собственное жилье самому практически нереально, — добавляет Дмитрий.

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