Вместе весело и с пользой

Депутат Владислав Люмин (стоит посередине) уверен, программа поможет развивать в людях добро. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

АЙДА, ГУЛЯТЬ ВО ДВОР

Несмотря на моросящий время от времени дождик вечером во дворе дома № 250 по улице Дуси Ковальчук собралась большая компания. Там звучали зажигательные танцевальные композиции. На спортивной площадке опытный городошник показывал мастер-класс по выбиванию фигур некогда всенародно любимой забавы. Ребятня носилась от детской площадки по локациям: для них аниматоры организовали веселые игры, экологический марафон. А сотрудники ГИБДД устроили полосу препятствий на знание знаков дорожного движения. Взрослым участникам праздника предложили поучаствовать в лотерее и конкурсе на решение интеллектуальных задач по теме ЖКХ. Кульминацией соседских посиделок стала игра в «Городки» с профессиональным тренером.

ЗНАНИЕ – СИЛА

В рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» специалисты будут помогать жителям решать проблемы многоквартирных домов, связанных с ЖКХ, благоустройством, а также бережным отношением к общему имуществу.

Как рассказал Председатель регионального Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Евгений Медведев, обучающие семинары по вопросам ЖКХ и встречи со специалистами коммунальных служб начнутся уже в сентябре.

- Вопросов возникает очень много, разных, связанных с неправильными расчетами и даже с уборкой территории от снега. Мы уже помогли жителям отдельных домов с организацией энергосбережения, теплосбережения, что снизило оплату для всех жильцов за коммунальные услуги. Сегодня у нас сформировано пять групп по 25 человек, - сказал Евгений Медведев.

Житель дома и участник проекта «Школа грамотного потребителя» Павел Парахин уверен, что новый проект поможет жителям не только лучше узнать друг друга, но и понять, как работает система ЖКХ, кто в ней за что отвечает. Благодаря ему горожане узнают, как они могут повлиять на работу различных служб.

- Новый проект поможет жителям разобраться во многих вопросах в сфере ЖКХ. Мы планируем цикл мероприятий, в рамках которых будем отвечать на самые актуальные вопросы: из чего складывается тариф на коммуналку, как создать ТСЖ, подготовить жалобу в надзорные органы. В дальнейшем планируем на базе местного отделения партии в Заельцовском районе организовать прием граждан для консультаций по наиболее актуальным вопросам, - уточнил активист.

ДОРОГОЙ ДОБРА

Депутат Совета депутатов Новосибирска Владислав Люмин (депутатское объединение «Единая Россия») уверен, что проект на первоначальном этапе поможет жителям с решением прикладных задач. Он считает, что затем жители сами смогут расширить поле деятельности и придумать свои формы для соседского общения.

- Наш проект организован для жителей многоквартирных домов. Мы хотим создать такой новый формат дворовых праздников, где могут поиграть ребятишки, где могут встретиться соседи. Хотим развивать добрососедство, которое ушло из нашей жизни. Все друг от друга отгораживаются: везде стоят шлагбаумы, заборы… Люди стали редко общаться с теми, с кем рядом живут. Многие и не вспомнят, когда последний раз разговаривали со своими соседями не в общедомовом чате, а лично в задушевной беседе. Думаю, новый проект, который мы развиваем, будет помогать людям общаться, объединяться для решения общих проблем как своего двора, так и города и государства. Жители могут придумать любые формы совместного времяпровождения: заняться тем, что им интересно: играть в шахматы, обустраивать свой двор, да хоть велосипед починить соседскому мальчишке. Это поможет развивать добро в людях, - объяснил народный избранник.