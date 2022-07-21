Энергетики АО «РЭС» посетили Казань для обмена опытом с коллегами из АО «Сетевая компания»

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Надо сказать, что выбор компании для обмена опытом был не случаен. АО «Сетевая компания», как и АО «РЭС», является одной из немногих самостоятельных компаний электросетевого комплекса России, не входящих в федеральную структуру. Кроме того, татарстанское предприятие было образовано в результате реформирования энергетики на базе девяти предприятий электрических сетей, которые в настоящее время являются его филиалами, что практически полностью повторяет историю компании из Новосибирска. Отличается только число филиалов, а масштаб охвата зоны обслуживания вполне сопоставим.

Приветствуя новосибирскую делегацию, генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев отметил сохранение традиций общения, взаимовыручки, обмена опытом среди энергетиков, а также заверил гостей из Новосибирска, что весь коллектив татарстанской компании будет рад представить интересные технологии и разработки и ознакомиться с опытом коллег в разных направлениях деятельности.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Рабочий визит начался с расширенного совещания «Перспективы развития электроэнергетики в условиях развития цифровизации», в котором приняла участие первая линейка руководителей обеих компаний.

Участникам обмена опытом удалось поделиться успешными решениями в части оптимизации бизнес-процессов, технологического присоединения к электросетям, развития кадрового потенциала компаний, а также по актуальным вопросам эксплуатации и ремонта объектов электросетевого хозяйства. В частности, представителей АО «РЭС» заинтересовали опыт работы под напряжением и программа автоматизации учета электроэнергии. Как положительный опыт был отмечен перевод на двухуровневую структуру оперативно-технологического управления, в результате которого количество диспетчерских пунктов существенно сократилось, а большая часть оперативного персонала высвободилась от несвойственной работы.

Кроме того, в деловую программу было включено посещение нескольких подразделений компании, начиная от Центра обслуживания потребителей и заканчивая одним из районов электрических сетей в составе филиала предприятия. На местах руководству новосибирской энергокомпании продемонстрировали успешно применяемые передовые технологии, реализованные в том числе с помощью кайдзен-предложений.

Особый интерес делегации АО «РЭС» вызвали производственные площадки партнеров сетевой компании, где был продемонстрирован широкий спектр энергетического оборудования, в том числе инструментов для проведения работ под напряжением, а также электрозарядных станций. Новосибирские энергетики отметили не только высокое качество представленной продукции, но и актуальность предложений производителей для современной энергетики.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В целом все участники отметили высокую эффективность рабочей поездки и выразили уверенность, что лучшие практики обязательно найдут применение в деятельности обеих компаний.

Со своей стороны члены делегации новосибирской компании высоко оценили гостеприимство татарстанских энергетиков.

Первый заместитель генерального директора - технический директор АО «РЭС» Юрий Толкалин поделился впечатлениями от посещения АО «Сетевая компания»:

- Мы отметили для себя открытость компании и системные подходы: статичные в основополагающих направлениях и при этом чутко реагирующие на изменения в мире. Уверен, что эти два дня были началом большой совместной работы.