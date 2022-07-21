Последние новости Новосибирска на 21 июля 2022 года:возле железной дороги нашли труп парня, женщина обвинила врачей психбольницы в смерти сына

Сообщаем главные новости Новосибирска. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 21 июля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ НАШЛИ ТРУП 25-ЛЕТНЕГО ПАРНЯ

В Новосибирской области обнаружили труп парня около железной дороги. Нашли его на 2932 километре пикета 4 станции Чаны в междупутье 1 и 2 главных путей.

ЖИТЕЛЬНИЦА НОВОСИБИРСКА ОБВИНИЛА ВРАЧЕЙ В СМЕРТИ СЫНА В ПСИХБОЛЬНИЦЕ

Жительница Новосибирской области Наталья Юдина считает, что в смерти ее 23-летнего сына Николая Ткачева виноваты медики. Парень попал в психоневрологический стационар еще в школе, затем у него диагностировали шизофрению. В последние месяцы он жаловался маме на отит и температуру, та просила врачей направить пациента на обследование. Через несколько дней Николай стал плохо видеть, потом впал в кому и перестал дышать. В заключении о смерти сказано: гнойный менингит. Женщина считает, что болезнь проглядели врачи, и планирует судиться.

ПЕРВЫЙ ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ В НОВОМ ЛДС ПРОЙДЕТ В НОЯБРЕ

Работы внутри и снаружи ЛДС продолжаются. Еще предстоит провести отделку, наладку и монтаж. Изначально арену должны были сдать в мае.

НА ПРОЕКТ ПРИЮТА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ВЫДЕЛИЛИ 10 МЛРД РУБЛЕЙ

Заказчиком выступил Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. Приют для животных будет находиться в Ленинском районе по Толмачевскому шоссе, 53а. Заявки на участие в торгах принимают до 4 августа.

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