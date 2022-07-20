Легендарной «Расточке» возвращают прежний лоск

Фото: Депутат Сергей Трубников уверен, что старинный район нужно восстанавливать комплексно. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

Уютный малоэтажный соцгородок завода Тяжстанкогидропресс возник на этом месте в период индустриализации. В то время в Новосибирске активно строились новые промышленные предприятия. В Кировском районе в 1939 году планировалось строительство завода расточных станков. Война внесла коррективы: здесь разместили эвакуированные из Юго-западных районов СССР промышленные предприятия, работники которых жили сначала в землянках и бараках. После войны началась комплексная жилая застройка. Так возник один из самых живописных микрорайонов Новосибирска.

Центром микрорайона стал роскошный по тем временам Дворец культуры имени Ефремова с просторным зрительным залом, помещениями для кружковой работы. За дворцом располагалась парковая зона. Справа от ДК оборудовали коробку, где зимой заливали лёд. В парке ставили горки для катания. Была здесь также площадка для танцев и фонтан. В общем создавали инфраструктуру для активного отдыха и времяпровождения горожан.

Район строился учетом социальных потребностей населения. На первых этажах жилых домов были предусмотрены помещения для объектов социальной инфраструктуры: магазинов, почты, аптек, химчисток… Просторные тенистые дворы украшали фонтаны. Дома соединяли арки с коваными калитками и воротами. Все это создавало целостный архитектурный ансамбль, напоминающий по архитектуре и декору флорентийский ренессанс.

Время не пощадило легендарную «Расточку»: арки разрушились, фасады облупились, скульптура и декор исчезли, а фонтаны превратились в руины. Постепенно легендарный район утратил былое великолепие. Большинство жилых домов и построек пребывают там в аварийном состоянии. Несколько лет назад часть архитектуры начали восстанавливать.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска («Единая Россия») Сергей Трубников, для которого «Расточка» это малая родина, уверен, что в период расцвета здесь было одно из красивейших мест города.

– Дворец культуры имени Ефремова признан памятником архитектуры регионального значения. Дома по улицам Бурденко и мира – достопримечательным местом. К сожалению, сейчас район, несмотря прекрасную архитектуру утратил былое великолепие. Здесь многие дома нуждаются в ремонте, какие-то здания необходимо сносить – они не пригодны для жилья. Серьезный ремонт жилых зданий начался только в 2017 году: отремонтировали фасады у семи домов. Летом 2018 года обновили фасады еще у четырёх домов. В 2019 и 2020 в микрорайоне построили два детских сада. В 2021 году отремонтировали шесть домов. В этом году также ремонтируются несколько домов. Инструменты для восстановления и поддержания уникальных архитектурных ансамблей в городе есть. Хотелось бы чтобы они были более финансово ёмкими и эффективными. Чтобы такие старые районы ремонтировались комплексно, -- считает депутат.

Председатель ТОС «Расточка» Наталья Чалая отметила, что на территории находится порядка 140 одноэтажных и малоэтажных домов. Среди важных нерешенных проблем микрорайона она назвала необходимость замены трамвайных путей, проложенных по улице Мира – ведущей транспортной артерии микрорайона, ремонт пешеходных зон.

Свой район Наталья Чалая считает очень привлекательным для жизни.

– У нас есть школы, детские сады, удобные выезды в другие районы города, много детских и спортивных площадок, во дворах обустроены парковки. Что касается ремонта фасадов, то он заметно продвигается. Объем работ большой, вложения тоже большие, надеюсь, что уже в ближайшее время мы увидим улицы Мира, Бурденко и Бетонную преображенными. Важно теперь сохранить то, что уже сделано и отремонтировано, поддерживать, не допуская обветшания, -- уверена общественница.