СГК обновляет трубопровод на улице Бориса Богаткова

Из-за техперевооружения магистральной сети пришлось временно перекрыть дорожное движение по ул. Б.Богаткова. Фото предоставлено пресс-службой СГК.

Обновление теплотрассы на этом объекте подрядная организация СГК ООО «Новострой» начала в июле после техперевооружения магистральной сети на улице Автогенная. Специалистам предстоит заменить 1246 метров трубопровода.

Эта же компания меняет тепловую сеть по улице Автогенная. По итогам июня ООО «Новострой» заняло первое место в рейтинге подрядных организаций, который недавно составили в СГК.

К работам на магистральной сети по ул. Б. Богаткова приступили после обновления теплосети по ул. Автогенная. Фото предоставлено пресс-службой СГК.

На этой теплотрассе, проложенной в 1966 году, за последние пять лет энергетики выявили и устранили 17 дефектов. Самый крупный из них произошел 7 декабря 2021 года. Из-за него под отключение от тепла и горячей воды попало 11 частных жилых домов и ухудшились параметры теплоснабжения на улицах Шевченко, Толстого, Семьи Шамшиных и Чаплыгина. В своем полувековом «возрасте» труба на улице Бориса Богаткова подверглась серьезной внешней коррозии. Особенности прокладки под дорогой накладывают свой отпечаток - трубы находятся под постоянным воздействием сточных или грунтовых вод.

Монтаж резервной схемы подачи горячей воды на время ремонтных работ. Фото предоставлено пресс-службой СГК.

Да, секционный участок трубопровода, который предстоит заменить, обеспечивает теплом и горячей водой небольшое количество домов. Однако эта магистраль является одной из главных связующих «тепловых артерий» Октябрьского и Центрального районов. Вот почему при появлении дефекта, параметры теплоснабжения снижаются в домах этих частей города.

На объекте по ул. Б. Богаткова работает подрядная организация СГК ООО «Новострой». Фото предоставлено пресс-службой СГК.

Есть и сложности при проведении ремонта на этом объекте. Так как теплотрасса пролегает под проезжей частью, пришлось перекрыть сквозное движение на участках от пересечения с улицей Воинская до пересечения с улицей Лескова. Водителям следует быть внимательными и руководствоваться установленными временными дорожными знаками.

Все мероприятия на этом объекте разделены на 4 этапа, чтобы надолго не перекрывать полностью проезд по улице для горожан.

На сегодняшний день идут работы на первом и втором этапах На первом участке объекта вскрыли плиты перекрытия длиной 130 метров и в ближайшее время приступят к демонтажу старого трубопровода. На втором участке раскопали уже 110 метров, чтобы получить доступ к лоткам и вскрыть их.

В результате обновления тепломагистрали ее диаметр будет увеличен с 400 мм до 600 мм. Это позволит подключать новые жилые массивы в Октябрьском и Центральном районах Новосибирска.

На этом объекте предстоит обновить 1246 метров магистрального трубопровода. Фото предоставлено пресс-службой СГК.

Из-за наличия большого количества смежных коммуникаций (электрических кабелей, линий связи, труб горводоканала и других организаций) планы и схемы перекладки трубопровода согласовывались с разными службами - горэлектротранспорта, городского освещения (для выноса опор освещения из зоны ремонтных работ), городских газовых сетей.

Обновление тепловой магистрали, благоустройство и открытие проезжей части на улице Бориса Богаткова СГК планирует завершить до сентября.

СПРАВКА КП

В городе идет масштабная замена теплосетей - на 20 участках общей протяжённостью 12 км. Инвестиции стали возможны после принятия решения федеральным правительством об отнесении Новосибирска к ценовой зоне теплоснабжения. Главная цель - остановить разрушение теплосетевых коммуникаций, обеспечить безопасность горожан, при этом сохранив темп роста тарифа ниже инфляции.