Налог в двойном размере или уголовное дело

Здание суда. Фото: Анна СЕМИНА

За последние десятилетия инициаторы уголовного преследования по делам, связанными с налоговыми преступлениями менялись несколько раз. То этим правом наделялись исключительно налоговые органы, то Следственный комитет, теперь же решили вернуться к первоначальному формату.

Споры о том, чья это прерогатива и кто более уполномочен, длились несколько лет. В начале июня Минюст России вынес на общественное обсуждение поправки в УК и УПК РФ, направленные на смягчение ответственности за налоговые преступления. В частности, речь шла об уменьшении срока реального лишения свободы. Кроме того, было предложено внести изменения в ст. 24, 144 и 148 УПК РФ. Таким образом, в части налоговых преступлений следователь был бы обязан отказать в возбуждении уголовного дела в случае уплаты налогов, недоимки, пеней и штрафов в полном объеме.

Но это сейчас, а за предыдущие годы, которые и так для бизнеса были не самыми простыми из-за ковидных ограничений, предпринимателям, выживающим из последних сил, еще предстоит ответить.

НАЛОГОВАЯ НЕРАЗБЕРИХА

Бизнес-леди из Бийска Елена Митрофанова считает себя жертвой системы и произвола со стороны органа предварительного следствия. Ее обвиняют в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Елена Георгиевна возглавляет несколько организаций. В их числе «Сашера-Мед» и «Сашера-Мед-Плюс», специализирующиеся на закупке сырья и производстве косметики, БАДов и т.п. Весной 2021 года у второго предприятия начались копиться долги по налогам.

- Состав преступления образуется в случае накопления неуплаченных налогов за весь период более 2 млн 250 тысяч рублей, - поясняет адвокат Виталий Зыков. - В тот период в налоговой службе Алтайского края началась реорганизация, и специалистов объединяли в Барнауле, хотя «Сашера-Мед-Плюс» состояла на учете в Бийске. В районах же оставляли формальные отделения. Помимо этого, наложились проблемы, связанные с ковидными ограничениями: налоговые органы не вели прием в обычном режиме. Так что попасть в ФНС было достаточно проблематично.

После уплаты части налогов, следом образовывалась новая задолженность. Но определить, почему такое происходит и куда уходят средства, сотрудники организации не могли.

- В этот же период времени, налоговый орган обратился в службу судебных приставов, где были возбуждены исполнительные производства и уже приставы в свою очередь наложили арест на расчетные счета ООО. Сложилась ситуация, когда оба ведомства наложили арест на один и тот же расчетный счет. В момент поступления денежных средств на расчетный счет, тут же происходило списание, однако погашение суммы задолженности не происходило. В результате сложившейся ситуации, в период с весны по осень 2021 года, налоги уплачивались не в полном объеме, но не по нашей вине, а потому что было непонятно, куда списываются средства. Когда туда поступали какие-либо суммы, они списывались то одним, то другим ведомством - продолжает правозащитник.

Пока юрист и бухгалтер предприятия пытались выяснить, почему деньги со счета списываются, но налоги при этом не погашаются, образовалась критическая задолженность, что повлекло возбуждение уголовного дела об укрывательстве от уплаты.

Митрофанова Елена Георгиевна. Фото: из архива компании

В связи с отсутствием фактической возможности пользоваться расчетным счетом, с целью недопущения остановки производства, на котором, к слову, заняты более 500 человек, «Сашера-Мед-Плюс» направило письма к своему компаньону «Сашера-Мед», в котором попросила произвести оплату с контрагентами за поставку сырья.

- Следствие же обвинило в том, что деньги выплачивались по договорам, минуя расчетный счет «Сашера-Мед-Плюс», а значит, с него не уплачиваются налоги, - продолжает собеседник. – Формально, состав преступления усматривается, но фактически, умысла на совершение преступления у руководства организаций конечно же не было, поскольку «Сашера-Мед» закупала продукцию для своих нужд. А письма из одного ООО в другое направлялись исключительно для соблюдения финансовой дисциплины.

ПРЕТЕНЗИЙ - НЕТ, СОСТАВ - ЕСТЬ

На момент возбуждения уголовного дела все налоги уже были уплачены, и со стороны Федеральной налоговой службы претензий никаких не было. К ответственности привлекли непосредственного руководителя, то есть Елену Митрофанову. Согласно уголовному кодексу, преступление, в котором ее обвиняют, относится к категории преступлений небольшой тяжести. Кроме того, как показывает судебная практика, большинство вердиктов заканчиваются лишь назначением штрафов, который, Митрофанова, разумеется, готова была уплатить и это даже не обсуждается. Но с обвинением она не согласна и свою точку зрения на сложившуюся ситуацию готова отстаивать.

Решение об открытии уголовного дела было принято 3-им отделом внутренних дел по Алтайскому краю, следователь Сухоруков Александр Игоревич.

До недавнего времени обвиняемая находилась под подпиской о невыезде, однако последние события в стране и мире поставили ее бизнес в опасное положение: из-за границы прекратились поставки различных компонентов, комплектующих, упаковок и прочего. Митрофанова была вынуждена искать компаньонов в России. Конечно, предварительные соглашения можно обговорить и заочно, но контракты заключаются только тет-а-тет.

- Чтобы выполнить все обязательства, в том числе перед сотрудниками, не стать банкротом и не отправлять их в отпуска без содержания, я взяла всю ответственность на себя и приняла принципиальное решение поехать на заключение контактов лично, - говорит сама Елена Георгиевна.

Да, она не отрицает того факта, что движимая коммерческой и производственной необходимостью была вынуждена нарушить наложенную на нее следствием меру, но настаивает на том, что сделала это не в личных целях, а исключительно по деловым мотивам.

- Кроме того, я являют резидентом Объединенных Арабских Эмиратов, и вполне могла уехать в эту страну и остаться там, но не сделала этого и от следствия я не скрываюсь и готова впредь сотрудничать и участвовать во всех следственных действиях, - заверяет предпринимательница. - Просто дайте мне возможность работать и выполнять возложенные на меня обязательства. Я непосредственно участвую во всех производственных процессах, лично заключаю контракты. У меня огромный штат и я имею перед ним обязательства.

Я считаю действия следователя выходят за рамки здравого смысла. Все налоги оплачены, зачем преследовать человека и пытаться придумать схему якобы преступного умысла уклонения от налогов. Сумма уже оплаченного налога 2, 7 млн и из-за этой суммы устраивать обыски не имеет объективной необходимости. Президент Путин поручил Правительству разработать поправки с статье 199.2 УК, по которому следователь не будет иметь прав возбуждать уголовные дела при полной оплате налога его слова: "Как то не обращал на это раньше внимания, честно скажу, но всегда исходил из того, что это само собой разумеется, это в рамках здравого смысла" на встрече с членами Деловая Россия 3 февраля 2022 г.

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА

На днях в суде Центрального района Барнаула состоялось заседание, на котором следователь ходатайствовал о заключении предпринимательницы под домашний арест, мотивируя это тем, что на допросы она не являлась, на звонки не отвечала и несколько раз выезжала за пределы региона. Если бы суд поддержал прошение следователя, то это могло бы поставить точку на всем бизнесе и лишить работы более 500 сотрудников по всей стране. Кроме того, даже выполнять обычные бытовые обязательства и нужды в этом случае было бы просто невозможно: Елена Митрофанова в разводе и одна воспитывает несовершеннолетнего сына.

- Если ее отправить под домашний арест, то в случае необходимости, она даже не сможет с ребенком съездить в больницу, не сможет приобрести продукты питания или средства личной гигиены, а других родственников у моей подзащитной в Бийске нет - настаивал в суде на своей позиции адвокат Зыков.

Гособвинитель же запросил другую санкцию - запрет определенных действий, а именно - нельзя покидать место жительства с 22.00 до 6.00 и являться на следственные действия по первому же вызову следователя. Конечно, это не то, на что рассчитывала Елена Митрофанова, и это не дает ей возможность и право покидать регион и вести бизнес за его пределами.

- Мы приняли решение не подавать апелляцию. Елена Георгиевна готова заплатить налог в двойном эквиваленте. В этом случае уголовное дело будет прекращено. Закон нам это позволяет сделать. Но все же моя доверительница считает, что подобными действиями правоохранительный орган вынудил пойти на столь отчаянный шаг, - комментирует Виталий Зыков.

В этом случае, следователь выносит постановление о прекращении уголовного дела и на этом руководитель предприятий свободно может продолжить свою работу. Даже по предварительным подсчетам вся процедура может занять около недели.