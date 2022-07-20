Новосибирских осознанных родителей приглашают на всероссийский слет

Фото: Дмитрий МЕДВЕДЕВ

На мероприятие приглашаются осознанные родители с детьми, в том числе имеющими особенности развития и трудности воспитания, со всей России. Организуют мероприятие сотрудники партнерского центра интегративной медицины Дмитрия Раевского в Новосибирске и работающего при нем родительского клуба «Такой как мы».

Специалисты сети клиник интегративной медицины Дмитрия Раевского уже более трех лет показывают серьезные результаты в лечении детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и решении других трудностей, связанных с детьми. Применяют для этого методы психотерапевтической работы с родителями, как правило мамами. Дело в том, что мать и ребенок очень тесно связаны так называемой психологической пуповиной, имеют единое подсознание. А причины многих подобных заболеваний - психосоматические. Клуб «Такой как мы» работает как в онлайн-формате, так и в очном в четырех городах России. Всего через него прошли более 3000 семей, 80% из них заметили ярко выраженные положительные изменения в физическом, психическом и интеллектуальном состоянии детей.

Фото: Татьяна САДАКОВА

Участникам слета «Время перемен» предстоят занятия и практики, нацеленные на укрепление физического здоровья, на отношения с собой и детьми, на восстановление ресурсного состояния и освобождение от родительских страхов воспитания. Также в программу слета включены прогулки по живописным местам Горного Алтая, водные оздоровительные процедуры и игры для детей.

- Главная особенность тренинга - инклюзивная дружеская среда единомышленников, - говорит Гузаль Филиппова, куратор проекта «Такой как мы» и тренинга «Время перемен». - Мы не делим юных участников на детей с особенностями и без, а занимаемся, общаемся и путешествуем вместе так, что это преображает отношения как внутри семей, так и между ними. На тренинге мы проведем творческие мастер-классы, оказывающие бережный и глубокий терапевтический эффект на всех участников. Это возможность для родителей прислушаться к себе, по-новому почувствовать связь с ребенком, понять, как взрастить то, что ценно и, возможно, утеряно.

Программу семейного слета разработали педагоги, психологи и психотерапевты партнерского центра интегративной медицины Дмитрия Раевского в Новосибирске. Место - туристическая база на берегу озера Манжерок - тоже было выбрано неслучайно. По мнению организаторов, контакт с живой природой сам по себе терапевтичен и крайне необходим семьям, особенно имеющим детей с ОВЗ. И вместе с психотерапевтическими практиками способствует оздоровлению и социальной адаптации детей.

- Мы хотим создать прецедент таких мероприятий, где мамы и особые дети собираются вместе, ходят в походы, живут обычной жизнью, - рассказала Елена Некрасова, руководитель партнерского центра Дмитрия Раевского в Новосибирске. - Мы способствуем созданию единой среды.

Фото: Евгения МИРОНОВА

На тренинг «Время перемен» уже подали заявки шесть семей (16 человек) из Ингушетии, Нижнего Новгорода, Краснодара и Новосибирска. В данный момент ведется набор участников.

СПРАВКА КП

Клуб «Такой как мы» создан для оказания психологической поддержки родителей, испытывающих сложности в контакте с детьми и стремящихся к осознанному родительству, а также для помощи детям с особенностями развития.

В Новосибирске клуб «Такой как мы» работает с февраля 2021 года. Мероприятия проходят по адресу: ул. Мичурина, 7 (рядом с Центральным парком) по четвергам в формате тематических встреч или бесплатных консультаций для родителей по вопросам воспитания, психосоматики детских заболеваний. По воскресеньям организуются терапевтические семейные походы выходного дня.

Также проходят курсы, нацеленные на оздоровление детей с ОВЗ. Длятся они от двух недель до месяца. Следующий набор - в сентябре.