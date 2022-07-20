Метеорный поток Персеиды в Новосибирске в августе 2022 года: когда начнется, где лучше посмотреть

Пик метеорного потока придется на ночь с 12 на 13 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Персеиды — метеорный поток, который появляется на небе каждый год. Звездопад начинается со второй половины июля и продолжается до конца августа. Поначалу метеоры редки. В основном поток достигает пика 12 — 13 августа. Где лучше всего посмотреть на метеорный поток Персеиды в Новосибирске в августе 2022 года и загадать желания — в нашем материале.

ЧТО ТАКОЕ ПЕРСЕИДЫ

Персеиды — это метеоры, которые будут вылетать со стороны созвездия Персей. Их поток образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы размером с песчинку сгорают в земной атмосфере, образуя «падающие звезды». Саму комету Туттля на близком расстоянии новосибирцы пока не увидят: она приблизится к нашей планете только в августе 2126 года.

КАК НАЙТИ СОЗВЕЗДИЕ ПЕРСЕЯ

Звезды постоянно пребывают в движении, поэтому созвездия в течение одной ночи оказываются в разных углах небосклона. Созвездие Персей лучше всего искать около полуночи. На северо-востоке находим созвездие Возничий — по форме оно напоминает вытянутый шестиугольник. Самая яркая звезда в нем — Капелла. Чуть выше и западнее нее находится Персей. Другой вариант — найти созвездие Кассиопея, похожее на букву W. Персей будет западнее и ниже Кассиопеи. После полуночи, когда метеорный поток достигнет максимума, Персей сместится на восток.

КОГДА И ГДЕ НАБЛЮДАТЬ МЕТЕОРНЫЙ ПОТОК ПЕРСЕИДЫ

Несмотря на то, что при пике метеорного потока по небу пролетает по 100 — 150 метеоров в час, в 2022 году их будет почти не видно.

— Вечером 12 августа, как только зайдет солнце, сразу взойдет полная луна. Ее свет, к сожалению, сильно затмит Персеиды. Можно будет увидеть только самые яркие. А их не очень много, получится около 5 метеоров в час. Надеюсь, что повезет и с погодой, потому что облака тоже закрывают обзор, — рассказал КП-Новосибирск астроном Сергей Масликов.

Чтобы разглядеть как можно больше «падающих звезд» и загадать побольше желаний, Персеиды лучше всего наблюдать за городом, уехав от крупных населенных пунктов километров за 30. В пригороде будет мешать ночная подсветка.

Метеоры различимы невооруженным глазом, но для того, чтобы усилить эффект, можно взять с собой бинокль. Захватите с собой также теплые вещи и горячие напитки, ведь пик звездопада придется на промежуток от полуночи до 4 часов утра — самое холодное время суток.

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