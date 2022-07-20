Последние новости Новосибирска на 20 июля 2022 года: новосибирский альпинист чуть не погиб в горах Алтая, область подготовилась к вспышке оспы обезьян

Сообщаем главные новости Новосибирска на 20 июля. Фото: Виталий ПОЛИЩУК.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 20 июля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

АЛЬПИНИСТ ИЗ НОВОСИБИРСКА СОРВАЛСЯ С ЛЕДНИКА БОЛЬШОЙ АКТРУ

Для двух новосибирских альпинистов восхождение на ледник Большой Актру на Алтае едва не закончилось трагедией. Маршруту, которым они шли, приписана сложность 3А: крутые снежные и скальные склоны и длинные сложные в преодолении участки. На одном из таких альпинист и сорвался, повредив ногу.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ВСПЫШКЕ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН

В России неделю назад выявили первый случай оспы обезьян. Несмотря на то, что до Новосибирской области вирус пока не дошел, специалисты готовятся к его появлению. Как заявила главный инфекционист региона Лариса Позднякова заявила, что медики прошли подготовку по особо опасным инфекциям, в том числе и по оспе обезьян. Были проведены и тренировочные учебные занятия с Роспотребнадзором, в них также участвовали служба аэропорта Толмачево и скорая помощь.

ДЕТСКИЙ ПСИХИАТР, ОБВИНЯЕМАЯ В ХИЩЕНИИ 9,7 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

В Новосибирске будут судить главного детского психиатра по Сибири Валентину Макашеву. Обвиняют экс-главврача «Новосибирского областного детского клинического психоневрологического диспансера» в присвоении в особо крупном размере, почти 10 миллионов рублей. Уголовное дело экс-главврача рассмотрит Центральный районный суд.

НА ПЛЯЖЕ В БЕРДСКЕ НАШЛИ ЯДОВИТУЮ ГАДЮКУ

В Бердске отдыхающие на пляже заметили черную змею. Сибиряки сфотографировали ее и выложили в соцсети. Как выяснилось позже, это оказалась гадюка. Их укус не слишком опасен для взрослых, но несет смертельную угрозу для детей и животных.

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