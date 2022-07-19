День ВМФ в Новосибирске 2022: программа празднований, куда сходить

В 2022 году День военно-морского флота официально отпразднуют после трехлетнего перерыва. Фото: Алексей ФОКИН

День Военно-Морского Флота в Новосибирске 2022 отмечается в последнее воскресенье июля. В предыдущие два года из-за коронавирусных ограничений моряки организовывали торжество самостоятельно. В этом году праздник пройдет 31-го числа на Михайловской набережной.

— Отмечать будем с 11.00 до 13.00. Начнется мероприятие у Закладного камня «120 лет Транссибу» со встречи ветеранов, возложения цветов, ритуала преклонения. Далее будет зачитан приказ министра обороны, ветераны и собравшиеся выдвинутся по набережной к сцене, где и будет основное действие. Ветеранов поздравят представители власти, общественные организации, затем начнется концерт с выступлениями творческих коллективов, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Михальцов, зампредседателя Новосибирского Морского Собрания.

На набережной также будет работать полевая кухня с главным блюдом — макаронами по-флотски.

Кроме того, мероприятия пройдут в отделе «Дельфин» Городского гражданско-патриотического центра (ул. Русская, 48а). 31 июля активисты проекта «Вахта Памяти Советского района» будут нести караульную службу около главной достопримечательности центра на побережье Обского моря — пятитонной корабельной артиллерийской установки 90-К, которая была разработана во времена СССР на заводе № 8 в Подмосковье для защиты судов от авиации противника и катеров.

Также планируется внутриклубная эстафета между отрядами морской пехоты. Отряды будут соревноваться в метании ножей, стрельбе и прохождении полосы препятствий.

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