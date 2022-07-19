Последние новости Новосибирска на 19 июля 2022 года: в массовом ДТП пострадали трое детей, женщину

Сообщаем главные новости Новосибирска за последний день. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 19 июля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

СИБИРЯЧКУ ПОДОЗРЕВАЮТ В УБИЙСТВЕ ПОДРУГИ

Следственный комитет по Новосибирской области раскрыл подробности гибели 44-летней женщины, чей труп в одном нижнем белье нашли на улице Тульской. Подозревают в убийстве ее подругу, которая расправилась с сибирячкой во время ссоры, а потом попыталась замести следы преступления: тело перетащила через улицу, одежду жертвы выбросила в мусорные баки.

ТРОИХ ДЕТЕЙ УВЕЗЛИ В БОЛЬНИЦУ ПОСЛЕ МАССОВОГО ДТП

Авария произошла на улице Немировича-Данченко. В нее попали четыре машины. В итоге пострадали трое мальчиков 7, 10 и 14 лет. Их увезли в больницу.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КОМУ ДМИТРИЙ КОЛКЕР ЧИТАЛ ЛЕКЦИИ

В копии экспертизы курса китайских лекций Колкера указан перечень материалов, одобренных ученому для прочтения в Китайском центре талантов и технологий. Редакция КП-Новосибирск запросила в НГУ список его учебно-методических трудов. В полученном ответе мы нашли курс, который ученый и прочел в той самой командировке.

ТАРИФЫ ПО ЖКХ ВЫРОСЛИ НА 9%

Для Новосибирской области определили предельный рост тарифов на оплату ЖКХ. с 1 июля 2022 года предельный индекс по тарифам ЖКХ составляет 9%. Это в 1,5 раза ниже уровня годовой инфляции.

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