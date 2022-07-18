Большой ремонт, перекрытые дороги и «умные» трубы

Фото предоставлено пресс-службой СГК.

Весной СГК начала 10-летнюю программу инвестиций в теплосети Новосибирска. Горожане видят, что по всему городу идут многочисленные ремонтные работы. В этом году в замену коммуникаций вкладывают 2 миллиарда рублей. Что изменится для жителей? Разбирались вместе с руководителями компании на ремонтных участках левого берега.

Участок теплотрассы на улице Ватутина, около площади К. Маркса, особенно важен. Здесь меняют 889 метров труб. Энергетики должны сдать объект к концу июля, чтобы в середине августа дорожники закончили благоустройство по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Работы на этом участке достаточно сложные, поскольку сопряжены с изменением схемы дорожного движения: это доставляет жителям определенные неудобства. Но мы делаем свою работу, чтобы предотвратить более серьезные проблемы с износом тепловых сетей и подготовить город к отопительному сезону, - объясняет директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Фото предоставлено пресс-службой СГК.

На улице Ватутина трубопровод прокладывают по современной технологии. Теперь коммуникации прослужат гораздо дольше.

- Тепловые камеры раньше были сборные - теперь монолитные, а значит, более надежные. Все строительные конструкции также усилены для повышения надежности и срока службы. Если в 1956 году здесь прокладывали просто стальные трубы, то сейчас мы ставим «умные» - они тоже из стали, но оснащены системой диспетчерского контроля и позволяют быстро обнаружить точное место протечки. В Германии устанавливают срок эксплуатации этой трубы до 100 лет, - рассказал исполнительный директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко.

Два важных участка теплотрассы - 97 метров и 315 метров на улице Котовского - уже в высокой степени готовности. По итогам последнего отопительного сезона это одна из самых проблемных улиц: за зиму устранили 7 дефектов. По плану ремонт здесь должен закончиться 25 августа, но энергетики работают с опережением графика.

Фото предоставлено пресс-службой СГК.

- 13 июля мы закончили техническую часть - осталось закрыть строительные конструкции и передать участок подрядчику, который займется благоустройством. Мы думаем, что откроем улицу Котовского к началу августа, - говорит Максим Рябенко.

Теплотрасса по улице Котовского проходит на стыке дороги и трамвайных путей. Полностью сохранить движение трамваев не удалось. Но вместе с мэрией энергетики нашли выход: трамвай пустили в реверсивном режиме.

Оценивать работу энергетиков в этом сезоне глава филиала СГК пока не берется. По словам Андрея Колмакова, главное, чтобы горожане прожили зиму с меньшими проблемами.

- Наша теплосетевая компания просто обязана выполнить все обязательства. Назад пути нет: все работы, которые выполняются, - за точкой невозврата, - заключил Андрей Колмаков.

Фото предоставлено пресс-службой СГК.

Пока материал готовился к печати, Правительство области сообщило о пересмотре предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Новосибирске. Указанный предельный индекс с 1 июля 2022 года будет составлять 9 %, что в 1,5 раза ниже прогнозируемого в 2022 году уровня инфляции. По прогнозу Минэкономразвития России среднегодовой индекс потребительских цен в 2022 году составляет 116,5 % – соответственно, ожидаемый уровень инфляции по итогам года составит 16,5%.

Как это скажется на выполнении начатых инвестиционных программ в теплоснабжения?

В течение последних лет ситуация в теплосетевом комплексе Новосибирска характеризуется увеличением количества и масштаба аварий. Ряд резонансных ЧП с провалившимися под землю автомобилями, масштабными аварийными отключениями тепла стали основанием для разработки и принятия инвестиционной программы для теплового хозяйства города.

Распоряжением Правительства РФ от 21.01.2022 № 55-р Новосибирск был отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Цель - остановить разрушение теплосетевых коммуникаций, повысить надежность теплоснабжения и обеспечить дальнейшее развитие города. За 10 лет объем инвестиций в тепловые сети и генерирующие мощности составит 20,5 млрд рублей (без НДС).

Фото предоставлено пресс-службой СГК.

Ценовая зона позволяет быть гибкой в установлении тарифа. Это сделано для того, чтобы для населения не было резкого повышения цены. Поэтому была просчитана возможность минимального роста стоимости тепла с учетом сохранения инвестиций в тепловые сети, так как система теплоснабжения в них остро нуждается. В итоге получили цифру индексации в 11,15%, что значительно ниже уровня инфляции. В целом же платежка жителя за коммунальные услуги не превысит обозначенного предельного индекса в 9%. После индексации цена на тепло в Новосибирске по-прежнему остается самой низкой среди городов-миллионников.

СПРАВКА КП

Сколько километров сетей отремонтируют?

Итак, в этом году СГК инвестирует в теплосети Новосибирска 2 миллиарда рублей. На эти деньги планируют отремонтировать 20 участков общей протяженностью 12 километров. Это в 6 раз больше, чем в прошлом году.

10 участков тепловых сетей - 8,8 километра - заменят по программе инвестиций. Еще 10 проблемных участков - 3,3 километра - по программе капитального ремонта.

В работе занято более 150 человек и 120 единиц техники. По программе капремонта на 2022 год сегодня выполнили 60% работы, по инвестиционному проекту - 30%.