«Страшнее проиграть, чем разбиться»: в Новосибирске прошел турнир по дрифту

Гонки прошли в субботу 16 июля. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В субботу 16 июля горожане собрались в промзоне Новосибирска, чтобы посмотреть на состязания экстремалов. Контролируемые заносы, скорость, дым из-под колес и адреналин — подробнее читайте в материале «КП-Новосибирск».

«ОТ ОЖИДАНИЯ - МУРАШКИ»

Асфальтированное поле 120 на 190 метров. По одну его сторону — зрительские трибуны. По другую — парковка для участников. На ней пилоты, так называют водителей, пока очередь не подошла, проверяют, все ли в порядке с машиной. Опытные дрифтеры спокойно общаются, кто помладше — суетятся. Видно, что волнуются. Восемнадцатилетний Кирилл — самый молодой участник заезда. До старта осталось полчаса. Он говорит оживленно, с улыбкой. Несмотря на то, что нервничает.

Восемнадцатилетний Кирилл — самый молодой участник соревнований. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

— Сегодня я ужасно спал, из-за мандража и сбитого режима часа три не мог заснуть. В итоге поспал четыре часа и поехал сюда. От ожидания мурашки по телу бегают. Но страх пройдет, когда окажусь на старте и сконцентрируюсь на езде. Об аварии здесь никто не думает — если будешь бояться этого, никуда не поедешь. Мне страшнее показать плохой результат, чем разбиться, — делится с «КП-Новосибирск» Кирилл Гунгер, участник «Летнего Сибирского Кубка» по дрифту.

До автоспорта Кирилл четыре года занимался мотокроссом. Потом увидел в интернете, как народ дрифтит, и понеслось. Катался с друзьями на недостроенной парковке — ребята сами себе ставили конусы. Потом начинающий пилот узнал про «Stroker Team»— команду, что организовывает турниры по дрифту в Новосибирске. Теперь он четыре часа в неделю тренируется здесь, на легальной площадке. Содержать спортивный автомобиль помогает отец.

На машинах для соревнований по улицам ездить нельзя — слишком много тюнинга. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

— Я привык к своей машине. У меня есть к ней не то чтобы любовь, но уважение. Чувствую, что во время заездов мы с машиной — одно целое. А имя ей пока не придумал, просто зову Зеленый или Сарай. Сарай — это общепризнанное название модели «Toyota Soarer», — объясняет парень.

А вы любите дрифт? Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Спортсмен и его зеленая машина выступят в классе «дрифт лето». Это езда на более мощных автомобилях по сухому асфальту. Еще есть «мокрый дрифт»— тут уже катаются относительно слабенькие Жигули. Чтобы и они могли делать контролируемые заносы, поверхность площадки поливают водой. Отсюда и название. Разделение нужно для того, чтобы те, у кого нет денег на дорогую машину, тоже могли поучаствовать. По заранее известной траектории на небольшой дистанции друг от друга едут два водителя одновременно. Каждому выступлению судьи дают оценку, максимум — сто баллов. В следующий этап проходит лучший из них.

ЭТО НЕ «ПОКАТУШКИ ПАЦАНОВ»

«Летний Сибирский Кубок» проходит при поддержке Новосибирской федерации автомобильного спорта. В турнире участвует 43 пилота. На соревнованиях есть строгий контроль: в начале дня участники прошли медицинскую и техническую проверку.

Одним словом, мы пришли на легальное мероприятие. Шумящие под окнами в час ночи «гонщики»— это другое. Профессионалы расстраиваются, что из-за эгоизма «шумахеров» люди в целом начинают плохо относиться к дрифту.

Роман — организатор и ведущий турнира. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

— Я считаю, что твое увлечение не должно никому мешать. У нас есть строжайшее правило: если спортсмена заметят за дрифтом на улице, то он потеряет право участвовать в официальных соревнованиях. Благодаря соцсетям скрыть проступок не получится, — рассказал «КП-Новосибирск» Роман Веретенников, главный организатор турнира, основатель объединения «Stroker Team».

Езду дрифтеров приятнее смотреть днем, чем слушать ночью. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Езду дрифтеров приятнее смотреть днем, чем слушать ночью. Когда никто никому не мешает, все довольны. Вот и зрители не раздражаются, а болеют за участников, с интересом смотрят за трюками. То, как водители вращаются среди конусов, а потом разгоняются и резко входят в контролируемый занос, впечатляет.

Автомобили защищены каркасом безопасности. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Однако, по словам спортсменов, здоровью участников ничто не угрожает. Автомобили защищены каркасом безопасности — это трубы, сваренные по раллийным стандартам. Их прячут под корпус. К тому же, все ездят в шлемах. Кто посерьезнее, надевает защитный костюм. Он спасает от открытого огня: у гонщика есть 14 секунд, чтобы выбраться из горящей машины.

Участники тренировались на специальных площадках. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

— Скорость, рев двигателя, резкие повороты, стертые покрышки: меня прет от этого. Хотя за годы в спорте страх и притупляется, соревновательных дух остается. Хочется совершенствоваться, — делится Сергей Поклонов, фаворит соревнований. — На тренировках мы постоянно находимся в экстремальных условиях. Если попадем в ту же экстремальную ситуацию на дороге, то отработаем ее с каменным лицом. Если обычный водитель впадет в панику, бросит руль и зажмурит глаза, то пилот справится за доли секунд — мы чувствуем машину на уровне рефлексов.

Среди зрителей были девушки. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Организаторы и участники держат в секрете призовой фонд. Пилоты, которые не добирались до финала, могут только гадать, чем награждают победителей.

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