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Происшествия17 июля 2022 0:00

Последние новости Новосибирска на 17 июля 2022 года: две спящие женщины сгорели в частном доме, в мэрии уточнили статус Артема Скатова по уголовному делу

Рассказываем последние новости Новосибирска на 17 июля 2022 года
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Рассказываем последние новости Новосибирска на 17 июля 2022 года. Фото: МЧС НСО.

Рассказываем последние новости Новосибирска на 17 июля 2022 года. Фото: МЧС НСО.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 17 июля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ДВЕ СПЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ СГОРЕЛИ В ЧАСТНОМ ДОМЕ ПОД НОВОСИБИРСКОМ

Смертельный пожар произошел на станции Лесная поляна Коченевского района. В доме обрушилась кровля. В момент ЧП женщины спали. Их трупы нашли под завалами. Хозяин строения выжил. Он в больнице с ожогами.

В МЭРИИ НАЗВАЛИ СТАТУС ВИЦЕ-МЭРА АРТЕМА СКАТОВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

В муниципалитете уточнили, что Скатов не проходит подозреваемым по делу о клевете. Его статус сейчас – свидетель. Ранее сам вице-мэр сообщил, что его задержание было жестким. После обысков он обратился в травмпункт. Скатов назвал случившееся провокацией.

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОПАЛ СЕДОВЛАСЫЙ ПЕНСИОНЕР С УСАМИ И БОРОДОЙ

Мужчина приехал в новосибирскую больницу на лечение. Но так там и не появился. В гостинице его тоже не было. Около полуночи 15 июля он поговорил с родственниками. Разговор был, по их словам, странным. После него мужчина пропал.

НОВОСИБИРЦЕВ ВОЗМУТИЛИ ЛЕЖАЩИЕ НА ДОРОГЕ АРБУЗЫ И ДЫНИ

Продавцы выложили товар прямо на проезжую часть. Увиденное горожан возмутило. Они заявили, что нелегалы не только нарушают правила торговли, но и вредят качеству товара. Арбузы и дыни, лежащие таким образом, пропитаны шлаками, уверены люди.

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