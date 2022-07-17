Последние новости Новосибирска на 17 июля 2022 года: две спящие женщины сгорели в частном доме, в мэрии уточнили статус Артема Скатова по уголовному делу

Рассказываем последние новости Новосибирска на 17 июля 2022 года. Фото: МЧС НСО.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 17 июля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ДВЕ СПЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ СГОРЕЛИ В ЧАСТНОМ ДОМЕ ПОД НОВОСИБИРСКОМ

Смертельный пожар произошел на станции Лесная поляна Коченевского района. В доме обрушилась кровля. В момент ЧП женщины спали. Их трупы нашли под завалами. Хозяин строения выжил. Он в больнице с ожогами.

В МЭРИИ НАЗВАЛИ СТАТУС ВИЦЕ-МЭРА АРТЕМА СКАТОВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

В муниципалитете уточнили, что Скатов не проходит подозреваемым по делу о клевете. Его статус сейчас – свидетель. Ранее сам вице-мэр сообщил, что его задержание было жестким. После обысков он обратился в травмпункт. Скатов назвал случившееся провокацией.

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОПАЛ СЕДОВЛАСЫЙ ПЕНСИОНЕР С УСАМИ И БОРОДОЙ

Мужчина приехал в новосибирскую больницу на лечение. Но так там и не появился. В гостинице его тоже не было. Около полуночи 15 июля он поговорил с родственниками. Разговор был, по их словам, странным. После него мужчина пропал.

НОВОСИБИРЦЕВ ВОЗМУТИЛИ ЛЕЖАЩИЕ НА ДОРОГЕ АРБУЗЫ И ДЫНИ

Продавцы выложили товар прямо на проезжую часть. Увиденное горожан возмутило. Они заявили, что нелегалы не только нарушают правила торговли, но и вредят качеству товара. Арбузы и дыни, лежащие таким образом, пропитаны шлаками, уверены люди.

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