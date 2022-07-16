Последние новости Новосибирска на 16 июля 2022 года: в кабинете вице-мэра города прошли обыски, четыре человека умерли от клещевого энцефалита

Сообщаем главные новости Новосибирска на 16 июля. Фото: соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 16 июля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

В КАБИНЕТЕ ВИЦЕ-МЭРА НОВОСИБИРСКА АРТЕМА СКАТОВА ПРОШЛИ ОБЫСКИ

В пятницу в кабинете у заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова прошли обыски. После задержания у него остались травмы на лице. Ранее на вице-мэра было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ о клевете.

ЧЕТЫРЕ НОВОСИБИРЦА УМЕРЛИ ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

За сезон 2022 года у 79 новосибирцев обнаружили клещевой энцефалит, четверо из этих пациентов скончались от болезни. Всего после укусов клещей в больницы обратились больше 13 тысяч сибиряков.

ВДОВА УЧЕНОГО ОТСУДИЛА У ЧАСТНОЙ КЛИНИКИ 350 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ИЗ-ЗА СМЕРТИ МУЖА

В Новосибирске вдова геофизика Владимира Могилатова засудила частную клинику за смерть мужа. 74-летний доктор наук умер зимой 2020 года: почувствовав боли в сердце он направился в частную клинику, но кардиолог проглядела признаки инфаркта на кардиограмме и не вызвала скорую. Ученого госпитализировали через пару дней, однако врачи спасти его не успели: сердце остановилось. Эксперты доказали, что смерть можно было предотвратить.

НОВОСИБИРСКИЙ РЕЦИДИВИСТ, СПРЯТАВШИЙ ТЕЛО УБИТОГО ДРУГА В ЛИФТЕ, ПЫТАЛСЯ РАЗБИТЬ КАМЕРУ ЖУРНАЛИСТА В СУДЕ

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве, которое произошло в январе в Кировском районе Новосибирска. Тогда 42-летний Владимир Зиновьев повздорил со своим другом за выпивкой и ударил его ножом в живот, а потом оттащил в кабину лифта, где мужчина умер от кровопотери.

Обвиняемый агрессивно вел себя и на судебном заседании, пытаясь разбить камеру оператору с местного канала.

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