Пчеломор в Сибири: почему из-за рапсовых полей погибают миллионы насекомых

Проблеме уже не первый год. Фото: Олег УКЛАДОВ, а также предоставлено героями материала

Пасечники подсчитывают убытки, а в ведомствах выясняют, кто виноват на этот раз. Ведь этой проблеме не первый год. И вот совпадение: мор начинается там, где цветут рапсовые поля. Как это все связано и кто в этой истории крайний — в материале «Комсомольской правды».

ВСЮ «ХИМИЮ» РАЗНОСИТ ВЕТЕР

География пострадавших обширна. В Омской области — пасечники из Кормиловского, Марьяновского, Таврического районов. В Красноярском крае — из Емельяновского района, там погибли около 6 миллионов пчел. В Новосибирской области убытки несут пчеловоды из Доволенского, Колыванского и Куйбышевского районов.

— Соседний колхоз проводил обработку полей. После этого погибли пчелы почти у всех пасечников в деревне Константиновка (Куйбышевский район Новосибирской области). Пасечники — в основном пенсионеры и не знают, что им делать и как добиться справедливости. Для многих пчеловодство — это смысл жизни, и то, что произошло, — трагедия. Вот и у моего отца, который живет в этой деревне, опускаются руки: погибли 18 пчелосемей (в одной пчелосемье около 100 тысяч особей). Мы обратились в управление ветеринарии для экспертизы пчел, ждем результатов, — рассказала «КП» Татьяна Капустина.

С такой же проблемой столкнулись пасечники села Новотырышкино (Колыванский район Новосибирской области).

— У меня погибли несколько пчелосемей, — поделился с «КП» — Новосибирск" пасечник Виктор. — Причиной мы считаем химикаты от вредителей, этой «химией» обрабатывают поля с рапсом. В этом году их засеяли совсем близко, буквально в 300 метрах от деревни (по закону это как раз минимально разрешенное расстояние). Мы встретились с руководством этой компании, нас выслушали, пообещали высчитывать розу ветров и травить только в определенное время. Но мы не уверены, что от этого будет толк. Всю «химию» приносит сюда ветер…

Пчеловоды не первый год воюют с полеводами. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

УЩЕРБ — НА 600 ТЫСЯЧ

Пчеловоды из Новосибирской области написали по этому поводу коллективную жалобу в прокуратуру. Но на особый успех не надеются. В позапрошлом году они действовали по аналогичной схеме. Тогда ведомство выявило перечень нарушений со стороны аграрной компании, но суд оштрафовал предприятие всего на 40 тысяч рублей. Остальное посоветовали взыскивать лично в гражданском порядке. И судиться с компанией отважились немногие.

— Мы тогда подумали, прежде чем разом все бросимся подавать иски, попробуем понять, насколько вообще реально выиграть суд. Решили, что сначала иск подаст наша пасека. Остальные в случае успеха пойдут по нашим стопам. И вот прошло почти два года, а решения нет, заседаний уже было столько, что я сбилась со счету. Оценка ущерба тоже была: около 600 тысяч рублей, — объяснила «Комсомолке» Надежда, еще один пчеловод из села Новотырышкино. — И вот, пока идут суды, снова мор пчел. Мы уже даже думали пчел вывезти, но по сути нам некуда ехать — повсюду в округе этот рапс!

ВИНОВАТА КИТАЙСКАЯ «ОТРАВА»

Не удивляйтесь: если зафиксирована гибель пчел, то рядом обязательно есть рапсовое поле. Давайте разберемся почему. Оказывается, выращивание рапса не было характерным для наших широт (родина растения — Англия и Голландия), а в последние годы аграрии взялись за него. Понять их можно: направление выгодное. 90 процентов рапсового масла продается за валюту, а масложировой сектор входит в тройку лидеров среди отраслей российского АПК по объему экспорта. Только, говорят, красивое ярко-желтое растение теперь нарушает правильный севооборот, как следствие — множатся вредители. Для того чтобы получить урожай, насекомых травят. Порой самой ядреной отравой — пестицидами.

— Это не новые, но крайне сильные вещества. Даже человеку работать с ними можно исключительно в респираторах и с применением других необходимых средств защиты, — описывает эту «химию» кандидат биологических наук Юрий Шмидт. — Причем на территории России эти яды почти не производят: их ввозят из-за рубежа (как правило, из Китая. — Ред.).

Фотографии от пасечников из Новосибирской области: пчелы погибли, кто за это ответит? Фото: предоставлено героями материала

БАЗА ПЕСТИЦИДОВ

Еще несколько лет назад существовала проблема: китайскую «химию», которую везли на российские поля, никто даже не проверял. Чем там травят насекомых? Как это отражается потом на полях? А на человеке? У Россельхознадзора в 2011 году отобрали полномочия по контролю за пестицидами и агрохимикатами, так что вопросы долгие годы оставались без ответа. И только после нарастающих скандалов с пасечниками дело сдвинулось с мертвой точки.

— 8 лет мы не могли вести контроль за применением пестицидов и агрохимикатов. Это было вне зоны наших полномочий. В прошлом году нам вернули эти обязанности, — говорит Андрей Стуканов, начальник отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора Новосибирской области.

А с 1 июля этого года все продаваемые пестициды начали регистрировать. Система, в которую продавцы вносят данные, должна помочь отследить, куда продают химикаты и что они вообще собой представляют. Пока это все в опытном, тестовом режиме. Но в скором будущем единая система данных должна обеспечить получение полной информации о фактической пестицидной нагрузке на сельхозугодия и окружающую среду.

А ЕСЛИ ВСЕ ДЕЛАТЬ ПО ПРАВИЛАМ?

Пока же единственный способ добиться, чтобы и рапс цвел, и пчелы были целы, — договориться. По закону перед обработкой полей аграрии обязаны предупредить пчеловодов.

— Если предупреждений не было, то штраф может достигать 250 тысяч рублей, — уточняет Андрей Стуканов. — Но тут есть свои белые пятна. По закону аграрии обязаны подать в СМИ информацию о предстоящих обработках полей за три дня. Это нужно для того, чтобы пчеловоды успели подготовиться. Однако ничто не мешает бизнесменам опубликовать заметку в газете с маленьким тиражом. Формально закон соблюден, а то, что пасечники могут не узнать об обработке вовремя, нарушением не считается.

Но допустим, что аграрии действуют строго по закону. Спасет ли это пчел? Только если на время потравки увезти их подальше от полей. Для этого нужен транспорт и место, где ульи переждут опасность. А если просто закрыть летки, обеспечить вентиляцию и доступ пчел к воде? Тогда не факт, что выживут все.

— Тут проблема какая? Воск от жары тает, насекомые просто погибают, увязнув в нем. Поэтому спасти можно только перевозкой, — утверждают пасечники.

Рапс выращивать выгодно, но его часто атакуют вредители. Аграрии пытаются избавиться от них, но в итоге гибнут и пчелы. Фото: Виктория МИНАЕВА

«ДА ПОМОЖЕТ НАМ ЧАТ!»

Мы звоним пчеловоду Сергею Коваленко. Пасека в Тогучинском районе ему досталась еще от отца. Но два года назад все 132 пчелосемьи, что у него были, отравились пестицидами и погибли.

По словам пасечника, пчелы погибли из-за того, что фермеры никого не уведомили об обработке полей.

— В тот год в нашем районе пострадали примерно 17 человек, но в суд собираюсь идти только я. Сейчас заканчиваю собирать документы, чтобы подать иск. Сумму компенсации пока еще не определил, — сообщил «Комсомолке» Сергей.

Но добавил, что сейчас проблему удалось решить. Как? После того случая в районе пчеловоды создали общий чат для информирования об обработке полей химикатами. Наученный горьким опытом Сергей лично предупреждает других об опасности.

— Не у всех пчеловодов есть смартфоны. Они не состоят в нашем общем чате. Поэтому приходится приезжать и лично оповещать местных. Вот недавно свою деревню объехал, — добавляет Сергей.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В 2020 году минсельхоз Алтайского края презентовал электронное приложение, с помощью которого аграрии могли бы оповещать пчеловодов о том, где и в какое время будут использоваться химикаты. Но это не спасло от случаев массового мора и на Алтае. Чиновники признают: аграрии часто не оповещали пасечников, а порой указывали очень размытые сроки. Например, «с мая по сентябрь». Так что пасечникам оставалось только переехать со своими пчелами в другие края, подальше от полей с рапсом. Да и юридическую силу электронное приложение не имеет, это скорее рекомендация: хочешь — выполняй, хочешь — нет. В итоге в Алтайском крае этим летом мертвых пчел пасечники собирают буквально ведрами. По последним данным, погибли около 3 тысяч пчелосемей в Байском, Усть-Калманском, Косихинском, Ребрихинском, Петропавловском, Тальменском, Завьяловском, Советском и других районах…

Некоторые пчеловоды видят спасение только в перевозке ульев в другое место: подальше от рапсовых полей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

ОФИЦИАЛЬНО

Согласно статье № 16 закона «О пчеловодстве в Российской Федерации» лица, ответственные за проведение работ по химической обработке посевов, должны обеспечить доведение информации об этом до населения пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ запланированных к обработке земельных участков, не позднее чем за 3 дня до начала работ. Информация о химикатах должна содержать сведения о сроках, площади и способах обработки участков, данные о свойствах химических веществ, а также рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

ВОПРОС — РЕБРОМ

А мед выживших теперь не вреден?

На некоторых пасеках погибли не все пчелы — остальные продолжают летать. Мы обратились к кандидату медицинских наук Якову Новоселову с вопросом:

— Полезным ли медом накормят нас эти выжившие?

— Выжившие пчелы ничуть не изменились после случившегося, а вот к меду вопросы есть. Нектар и пыльцу насекомые собирали на обработанных химикатами полях, поэтому примеси вредных веществ в меде обязательно будут. И я бы поостерегся такой мед покупать и употреблять в пищу. Либо как минимум проверил бы его в лаборатории. Только стоимость такого анализа дороже баночки меда — около 6 тысяч рублей.

Химикаты могут отразиться и на качестве меда, - говорят эксперты. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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