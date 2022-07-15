Последние новости Новосибирска на 15 июля 2022 года: девушка погибла в массовом ДТП с такси, 15 человек отправили в тюрьму за торговлю наркотиками

Сообщаем главные новости на 15 июля. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 15 июля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ПОЧТИ 180 ЛЕТ ТЮРЬМЫ НА 15 ЧЕЛОВЕК

Четыре дня понадобилось судье, чтобы огласить многостраничный приговор по делу организованной преступной группы, торговавшей синтетикой в магазине «Алиса в стране чудес». На скамье подсудимых оказались сразу пятнадцать человек. Каждому назначили от 7 до 15 лет лишения свободы.

В МАССОВОМ ДТП С ТАКСИ ПОГИБЛА 16-ЛЕТНЯЯ ДЕВУШКА

В ночь на 14 июля в центре Новосибирска столкнулись три машины. Среди них был автомобиль такси, в котором ехала 16-летняя девушка. Она погибла в аварии. Выживших, 17-летнего парня и 22-летнего водителя, в тяжелом состоянии госпитализировали.

ПОДРОБНОСТИ СМЕРТИ ПОЛУТОРАГОДОВАЛОЙ ДЕВОЧКИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

В Новосибирске родные полугодовалой девочки обвинили врачей в ее смерти. Девочку привезли из Барнаула, чтобы сделать операцию, зашить заячью губу. Но в итоге после вмешательства врачей малышка скончалась. Ее мама рассказала, что происходило в больнице.

НОВЫЙ ВАРИАНТ КОРОНАВИРУСА

В мире появился новый субвариант «омикрона» ВА.2.75, который прозвали «кентавром». По словам новосибирского вирусолога Сергея Нетесова, вероятно, «кентавр» будет еще заразнее предыдущих, но вряд ли станет более летальным.

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