В Новосибирске появился новый зал ожидания

Андрей Гудовский проверил новый объект. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА // Андрей Гудовский.

Помещения нового транспортно-пересадочного пункта практически полностью расположились под землей. На площади 474 квадратных метра разместили билетные кассы, просторный зал ожидания, помещения для диспетчеров и туалетные комнаты. Последние из списка оборудованы и доступны для маломобильных пассажиров. Кроме того, в зале ожидания можно подзарядить гаджеты. Для этих целей там предусмотрены специальные устройства: их встроили в лавочки.

Надземное помещение остановочного пункта – небольшой павильон, расположенный в левой части площади. Посадочные платформы находятся в непосредственной близости от автовокзала. Работать новая автостанция будет круглосуточно, начиная с 13 июля. С этой точки будут уходить автобусы по всем основным направлениям: по области, в соседние регионы и сопредельные государства.

Нормативы не разрешают открывать в подобных помещениях торговые точки и кафе. Однако известно, что дополнительные сервисы в виде банкоматов и вендинговых автоматов здесь со временем появятся.

Предыдущее здание автовокзала было неудобным для пассажиров. У павильона была небольшая площадь, а посадочные павильоны платформы располагались там же, где и остановки общественного транспорта. Все это создавало дискомфорт для пассажиров. Открытие нового остановочного пункта решит ряд общих вопросов. Так, транспортно-пересадочный узел на площади им. Гарина-Михайловского существенно повысит качество обслуживания пассажиров. Связано это с тем, что новый объект предусматривает просторное помещение, рядом с которым обустроены четыре посадочные платформы. От них есть выход из помещения зала ожидания. Примечательно то, что на транспортно-пересадочном узле применили интересное решение – все основные службы, кассовый зал и зал ожидания разместили под землей. В совокупности все это экономит пространство привокзальной площади. Кроме того, к концу лета там заработает подземный переход. Он свяжет остановочный пункт и метрополитен, обеспечив удобную пересадку на другие виды транспорта.

Сложности с навигацией также будут решены в ближайшее время. По словам директора муниципального предприятия «Метро МиР» Александра Мысика, указатели и разметка, объясняющие, как пройти на автовокзал, появятся на автовокзале в ближайшие две недели.

Маршрутная сеть для новой автостанции новых рейсов не предусматривает. Автобусы от вокзала «Новосибирск-главный» по-прежнему будут отправляться в райцентры области – Ордынское, Довольное, Колывань, Здвинск, Кочки, Краснозерское, Карасук, Баган, Купино, Чистоозерное, Северное, Убинское; в Кемерово, Томск, Барнаул, Юргу и другие населённые пункты соседних регионов и стран.

Инвестором нового транспортно-пересадочного узла стал депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Андрей Гудовский. Известно, что вложения в проект составили 300 млн рублей. Депутат пояснил, что новый транспортно-пересадочный узел предусматривает возможность посадки как на транзитные рейсы, так и на вновь формирующиеся.

- Предполагается, что автобусы отсюда будут отправляться по всем направлениям. Какие-то их них будут дублировать рейсы с главного автовокзала на Гусинобродском шоссе. Например, есть маршруты, которые идут в Барнаул, а есть те, что заходят на железнодорожный вокзал. Эта автостанция позволит людям выбирать, откуда выезжать, когда выезжать. Основная задача – создать комфорт для пассажиров. Поэтому для нас было важно построить автовокзал с выходом в метро. Это удобно для пассажиров. Приехал на метро, купил билет, вышел рядом на платформу и уехал в нужном направлении. То же самое удобство для приезжающих пассажиров: приехали на вокзал, и отправились либо в метро, либо на остановку наземного транспорта, - пояснил Андрей Гудовский.