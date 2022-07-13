Коронавирусные ограничения официально отменили в Новосибирской области

Масочный режим отменен везде, кроме больниц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

13 июля в Новосибирске официально отменили почти все коронавирусные ограничения.

Согласно постановлению, которое подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, работники сферы услуг больше не обязаны носить маски. Также сняли ограничения в сфере грузоперевозок, отменили ограничения по заполняемости залов, проведению массовых мероприятий внутри помещений и работы танцполов, аквапарков, аттракционов и детских развлекательных центров.

Маски обязаны до сих пор носить только врачи в больницах, а новосибирцам не рекомендуют отказываться от прививок. Глава региона подает всем пример:

— Сделал очередную прививку от коронавирусной инфекции. Чувствую себя хорошо! Призываю и вас, уважаемые новосибирцы, беречь свое здоровье, проходить вакцинацию и ревакцинацию. Береженого Бог бережет! Будьте здоровы! — сообщил губернатор на своей странице в соцсетях.

Вирусологи, однако, не считают, что наступила пора отменить маски для всех. Хотя большинство горожан появлялось в общественных местах с незакрытыми лицами ещё с весны, учёные рекомендуют следовать прежним правилам.

— Давать обширный комментарий принятому решению я не берусь. Скажу только то, что коронавирус никуда не исчезнет. Поэтому, конечно, нужно продолжать активную вакцинацию и ревакцинацию, тем более, что на них есть запрос у активной части населения, которая не отвергает прививки и следит за своим здоровьем, — рассказал КП-Новосибирск вирусолог и ведущий научный сотрудник Александр Чепурнов.

Вирусолог Сергей Нетесов объясняет, что несмотря на спад заболеваемости, коронавирус по-прежнему представляет угрозу для людей старше 60 лет, с индексом массы тела больше 30, диабетиков и пациентов с хроническими заболеваниями. А это значит, что им нужно продолжать пристально следить за своим здоровьем, тем более, что к осени больных станет больше.

— Людям из групп риска по-прежнему соблюдать противоэпидемические правила в общественных местах, прививаться и носить маски, — объяснил КП-Новосибирск заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

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