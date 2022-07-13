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Общество13 июля 2022 0:00

Последние новости Новосибирска на 13 июля: водитель «ГАЗели» насмерть сбил своего сына, Толмачево получит 34 миллиарда рублей на реконструкцию

Рассказываем последние новости Новосибирска на 13 июля 2022 года
Надежда РЫЖКИНА
Сообщаем главные новости Новосибирска на 13 июля.

Сообщаем главные новости Новосибирска на 13 июля.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мы собрали последние новости Новосибирска на 9 июля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ПЬЯНЫЙ ОТЕЦ НА «ГАЗЕЛИ» НАСМЕРТЬ ЗАДАВИЛ ГОДОВАЛОГО СЫНА

Трагедия произошла во дворе многоэтажки. Мужчина перегонял с места на место грузовую машину «Газель», сдавал ее задним ходом и не заметил, как наехал на собственного годовалого сына. Малыш бегал без присмотра. От полученных травм мальчик погиб.

СТУДЕНТА ТЕХНИКУМА НАСМЕРТЬ ЗАДАВИЛО ПЛАТФОРМОЙ В ДЕПО

В вагонном ремонтном депо Инская погиб студент. Молодой человек был там на производственной практике. Во время ремонта его насмерть придавила железнодорожная платформа.

АЭРОПОРТ ТОЛМАЧЕВО ПОЛУЧИТ 34 МИЛЛИАРДА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ

Новосибирский Толмачево получит более 34 миллиардов рублей из федерального бюджета на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. По плану работы пройдут в 2025-2030 годах. Финансирование стало возможно только после того, как перрон и летное поле аэропорта отошли казне РФ и закрепились за подведомственной администрацией Росавиации.

НОВОСИБИРСКИЕ ХИРУРГИ ПРОВЕЛИ ОПЕРАЦИЮ НА ВЫКЛЮЧЕННОМ СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ

Новосибирские хирурги Центра Мешалкина впервые в России провели операцию на выключенном сердце 46-летней женщине из Алтайского края. Женщина страдала аритмией, которая угрожала жизни. Только нестандартная операция помогла излечиться от опасного недуга.

Читайте на WWW.NSK.KP.RU: https://www.nsk.kp.ru/online/news/4827365/

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