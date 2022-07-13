Последние новости Новосибирска на 13 июля: водитель «ГАЗели» насмерть сбил своего сына, Толмачево получит 34 миллиарда рублей на реконструкцию

Сообщаем главные новости Новосибирска на 13 июля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мы собрали последние новости Новосибирска на 9 июля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ПЬЯНЫЙ ОТЕЦ НА «ГАЗЕЛИ» НАСМЕРТЬ ЗАДАВИЛ ГОДОВАЛОГО СЫНА

Трагедия произошла во дворе многоэтажки. Мужчина перегонял с места на место грузовую машину «Газель», сдавал ее задним ходом и не заметил, как наехал на собственного годовалого сына. Малыш бегал без присмотра. От полученных травм мальчик погиб.

СТУДЕНТА ТЕХНИКУМА НАСМЕРТЬ ЗАДАВИЛО ПЛАТФОРМОЙ В ДЕПО

В вагонном ремонтном депо Инская погиб студент. Молодой человек был там на производственной практике. Во время ремонта его насмерть придавила железнодорожная платформа.

АЭРОПОРТ ТОЛМАЧЕВО ПОЛУЧИТ 34 МИЛЛИАРДА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ

Новосибирский Толмачево получит более 34 миллиардов рублей из федерального бюджета на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. По плану работы пройдут в 2025-2030 годах. Финансирование стало возможно только после того, как перрон и летное поле аэропорта отошли казне РФ и закрепились за подведомственной администрацией Росавиации.

НОВОСИБИРСКИЕ ХИРУРГИ ПРОВЕЛИ ОПЕРАЦИЮ НА ВЫКЛЮЧЕННОМ СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ

Новосибирские хирурги Центра Мешалкина впервые в России провели операцию на выключенном сердце 46-летней женщине из Алтайского края. Женщина страдала аритмией, которая угрожала жизни. Только нестандартная операция помогла излечиться от опасного недуга.

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