«Оспа обезьян стала быстрее»: ученые заметили загадочное изменение вируса

Ученые следят за тем, распространится ли вирус по другим городам. Фото: Виктория МИНАЕВА

12 июля Роспотребнадзор сообщил, что в России зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян. Выявили ее у мужчины, который вернулся из поездки в Европу. Может ли новый вирус распространиться по российским городам, мы спросили известного вирусолога Александра Чепурнова.

— Чтобы прогнозировать сроки, дойдет ли вирус до той же Сибири, надо понять, насколько изменился сам вирус, в каком самолете летел человек, с кем контактировал по дороге. А вирус точно изменился, ведь раньше он не привлекал столь сильного эпидемиологического внимания. Было известно, что для перезаражения необходимо много времени и длительные контакты. Сейчас же мы наблюдаем другую картину: оспа распространяется быстро. И, похоже, вирусу помогли еще в самом начале, поскольку он появился сразу в нескольких странах и на разных континентах. Это нехарактерно для ранее выявленных штаммов. Возникает подозрение, что это дело уже рукотворное. Будем следить за ситуацией, — рассказал КП-Новосибирск вирусолог и ведущий научный сотрудник Александр Чепурнов.

Ученые также пока не в силах сказать, насколько изменилась заразность нынешнего возбудителя оспы и летальность от него, однако советуют приготовиться к встрече с новым биоврагом.

— Не думаю, что сегодня нужно затевать тотальную вакцинацию. Но очень много людей — сторонники своевременной профилактики заболеваний. А раз вакцина есть и хорошо проработана, я бы предложил предоставить возможность сделать прививку всем, кто этого желает. Думаю, что есть для этого готовые резервы вакцины, можно выдать госзаказ предприятиям для наработки. Ставить ее можно и платно, это в любом случае успокоит людей, что очень важно, — заключает Чепурнов.

От оспы обезьян действует та же вакцина, что и от натуральной оспы и других родственных вирусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Передается через поцелуи, но убивать не хочет: полные данные от вирусологов о том, как действует оспа обезьян на человека

Подробно об опасном вирусе нам рассказала заместитель руководителя Центра «Вектор» Татьяна Непомнящих (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер