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ЗДОРОВЬЕ12 июля 2022 9:17

«Оспа обезьян стала быстрее»: ученые заметили загадочное изменение вируса

Вирусолог Чепурнов подозревает, что оспа обезьян создана искусственно
Надежда РЫЖКИНА
Ученые следят за тем, распространится ли вирус по другим городам.

Ученые следят за тем, распространится ли вирус по другим городам.

Фото: Виктория МИНАЕВА

12 июля Роспотребнадзор сообщил, что в России зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян. Выявили ее у мужчины, который вернулся из поездки в Европу. Может ли новый вирус распространиться по российским городам, мы спросили известного вирусолога Александра Чепурнова.

— Чтобы прогнозировать сроки, дойдет ли вирус до той же Сибири, надо понять, насколько изменился сам вирус, в каком самолете летел человек, с кем контактировал по дороге. А вирус точно изменился, ведь раньше он не привлекал столь сильного эпидемиологического внимания. Было известно, что для перезаражения необходимо много времени и длительные контакты. Сейчас же мы наблюдаем другую картину: оспа распространяется быстро. И, похоже, вирусу помогли еще в самом начале, поскольку он появился сразу в нескольких странах и на разных континентах. Это нехарактерно для ранее выявленных штаммов. Возникает подозрение, что это дело уже рукотворное. Будем следить за ситуацией, — рассказал КП-Новосибирск вирусолог и ведущий научный сотрудник Александр Чепурнов.

Ученые также пока не в силах сказать, насколько изменилась заразность нынешнего возбудителя оспы и летальность от него, однако советуют приготовиться к встрече с новым биоврагом.

— Не думаю, что сегодня нужно затевать тотальную вакцинацию. Но очень много людей — сторонники своевременной профилактики заболеваний. А раз вакцина есть и хорошо проработана, я бы предложил предоставить возможность сделать прививку всем, кто этого желает. Думаю, что есть для этого готовые резервы вакцины, можно выдать госзаказ предприятиям для наработки. Ставить ее можно и платно, это в любом случае успокоит людей, что очень важно, — заключает Чепурнов.

От оспы обезьян действует та же вакцина, что и от натуральной оспы и других родственных вирусов.

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