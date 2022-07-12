Последние новости Новосибирска на 12 июля 2022: суд признал законным арест Дмитрия Колкера, в Оби начнется шторм из-за падения уровня воды

Сообщаем главные новости Новосибирска. Фото: соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 9 июля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

СУД ПРИЗНАЛ АРЕСТ УЧЕНОГО ДМИТРИЙ КОЛКЕРА ЗАКОННЫМ

Советский районный суд оставил без изменения постановление о заключении под стражу ученого Дмитрия Колкера. Его адвокаты пытались обжаловать постановление об аресте. Напомним, известный физик-лазерщик тяжело болел раком, через два дня после ареста он скончался.

НОВОСИБИРЦА, ЗАДАВИВШЕГО ЧЕТЫРЕХ ЖЕНЩИН НА ОСТАНОВКЕ, ОТПРАВИЛИ В СИЗО

Дзержинский районный суд Новосибирска выбрал меру пресечения для 21-летнего водителя каршеринга, который въехал в толпу людей на остановке «Плехановский жилмассив». Парень сбил четырех женщин, одна из них – 67-летняя пенсионерка, умерла на месте.

В ОБИ НАЧНЕТСЯ ШТОРМ ИЗ-ЗА ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ

Синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра предупредили новосибирцев о снижении уровня воды в реке Обь до отметки меньше 80 сантиметров. Штормовое предупреждение начнет действовать с 14 июля.

ДРЕВНИЕ СКУЛЬПТУРЫ НАШЛИ НА БЕРЕГУ ОБИ

Перед началом строительства ЖК «Европейский берег» новосибирские археологи проводили раскопки на берегу Оби. Там они нашли больше 10 тысяч фигурок людей и животных, внешне похожих на американских индейцев. Скульптуры принадлежали людям, которые жили возле реки около 2 тысяч лет назад.

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