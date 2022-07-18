Новосибирец, судимый девять раз, требует 3,5 миллиона рублей после оправдания в деле об убийстве

Мужчина требует выплатить ему 3,5 миллиона рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН/Предоставлено Александром

Житель Новосибирска хочет взыскать с Министерства финансов России 3,5 миллиона рублей. Мужчину подозревали в разбойном нападении и убийстве бабушки его друга. Следствие и суды длились 3,5 года. В итоге новосибирца оправдали, а его друга закрыли на 18 лет. Теперь бывший обвиняемый хочет получить компенсацию за свои нравственные страдания и приобретенную инвалидность.

«ЗАЧЕМ ТЫ МЕНЯ СЮДА ПРИТАЩИЛ?»

Первое преступление Александр совершил в 16 лет.

- Угнал машину по малолетке, - неохотно и без подробностей говорит наш собеседник.

Остальные судимости были с небольшими перерывами.

- Я ранее был судим около 9 раз. Угоны, кражи. В 2010 году осудили за 4 эпизода по кражам на 3 года. Я отсидел, в 2014 году сел на 2 года за разбой. Освободился условно досрочно в 2017 году. За мной установили административный надзор, - рассказал КП-Новосибирск Александр П., бывший заключенный. - В перерывах между отсидками работал на стройке. Но! Убийств не совершал никогда.

Когда Александру стукнуло 33 года, он решил наладить жизнь. Появилась женщина, в это же время мужчина устроился на постоянную работу. Белая полоса жизни потемнела, когда у Александра случился инфаркт, врачи выявили порок сердца, запланировали операцию. А вскоре полоса стала по-настоящему черной. Виной всему вечер, проведенный с другом и алкоголем.

21 сентября 2017 года Александр встретился с товарищем, выпили.

- Друг предложил продолжить и сказал, что нужно зайти к его бабушке. Приехали к ее дому, я прошел в зал. Когда проходил через коридор, увидел, что там была набросана куча вещей. В зале на столе заметил тонометр и решил померить давление, я же сердечник. Взял его, вышел спросить разрешение и увидел, как друг сидит на корточках около той самой горы, а оттуда голова торчит. Бабушкина голова, - описал тот злополучный вечер КП-Новосибирск Александр.

Как говорит мужчина, он испугался и закричал: «Зачем ты меня сюда притащил?» И убежал с тонометром в руках. Получается, украл. Снова.

ОТМЕНИЛИ ОПЕРАЦИЮ И ЗАБОЛЕЛ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Сутки после увиденного Александр не мог прийти в себя. Говорит, не знал, как правильно поступить.

- Еще через день меня задержали, моего друга - тоже. Меня сначала обвинили в краже, а моего друга - в убийстве и краже, - уточняет Александр. - После и мне тоже убийство начали вменять. А я даже не знал, что это его бабушка.

Как следует из приговора, у пенсионерки украли пенсию, тонометр и телефон. Ее задушили шнуром от удлинителя. Убийство было совершено не в момент визита друзей, а раньше. Но на одежде друга Саши обнаружили кровь пенсионерки. Подозреваемый оправдывался, говорил, что замарался, когда наклонился забрать документы, выпавшие из кармана. У Александра же нашли тонометр из дома бабушки.

Александр получил инвалидность. Фото: предоставлено Александром

- Все думали, что мы убивали вместе, тем более у меня за спиной не одна судимость, да и у друга тоже. Плюс вместе были в доме. Я отрицал все, кроме того, что украл тонометр. Ну, так получилось, - говорит мужчина. - Меня взяли под стражу и отправили в СИЗО.

Следствие и суд длились 3,5 года. За это время здоровье Александра ухудшилось.

- Из-за того, что меня закрыли в СИЗО, операцию отменили. Тут же я и туберкулез подхватил. В итоге пришлось оформить инвалидность, - объясняет бывший заключенный.

Возлюбленная ушла, не дожидаясь дальнейшего развития событий. Знакомые и друзья отвернулись: они и раньше знали, что у Саши были проблемы с законом, но чтобы бабушку убить…

«НЕ ВИНОВАТ Я»

24 марта 2021 года в Новосибирском областном суде Александру и его приятелю зачитали приговор. Александра оправдали за убийство, но признали виновным в краже.

- От назначенного наказания освободить за истечением срока давности уголовного преследования, - решил суд.

Мужчину оправдали. Фото: скриншот

За кражу ему причиталось бы 1 год и 9 месяцев, но в СИЗО он просидел гораздо дольше.

Новосибирца освободили из-под стражи прямо в зале суда. Его знакомого отправили в колонию особого режима на 18 лет. Александр подал иск в суд на реабилитацию. Он потребовал с Министерства финансов России 3,5 миллиона рублей. Дело отправили в Первомайский районный суд, и иск удовлетворили.

- То, что до случившегося мой подзащитный привлекался к уголовной ответственности, не позволяет унижать его честь и достоинство. Во время содержания в следственном изоляторе он имел заболевание сердца и нуждался в оперативном лечении, но адекватной медицинской помощи предоставлено не было. В результате получил группу инвалидности. Пока находился в СИЗО, заболел туберкулезом, лечился еще полгода. Конституция гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы и других обстоятельств, поэтому наличие судимости не должно умалять права и свободы моего подзащитного, - прокомментировал КП-Новосибирск адвокат Владимир Бузюргин. - Пока дело было в суде, о подзащитном распространилась информация как об убийце. От него отвернулись друзья, знакомые. Извинения со стороны представителей обвинения до настоящего времени не были принесены, поэтому размер компенсации именно такой.

Он требует компенсацию. Фото: предоставлено Александром

Что же до операции, состояние здоровья Александра сильно ухудшилось, и теперь врачи опасаются ее проводить. Пока только изменили группу инвалидности на более серьезную.

Тем временем Минфин решил обжаловать постановление суда и подал апелляцию, попросив уменьшить сумму выплаты. Заседание пройдет 8 августа в областном суде.

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