Последние новости на 11 июля 2022 года в Новосибирске: школьника сбил грузовой поезд, подросток утонул у Бугринского моста

Последние новости на 11 июля 2022 года. Фото: Предоставлено Лилией Кудряшевой // Никита МАНЬКО

Мы собрали последние новости Новосибирска на 11 июля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ПОПАВШИЙ ПОД ПОЕЗД МАЛЬЧИК УМЕР

В Новосибирске поезд сбил 14-летнего мальчика.Трагедия произошла на переезде станции «Инская». Школьник с друзьями решил перелезть через поезд, но состав тронулся и сбил ребенка. Врачи боролись за жизнь школьника, но мальчик скончался в больнице от полученных травм.

ПОДРОСТОК УТОНУЛ У БУГРИНСКОГО МОСТА

В Новосибирске утонул 17-летний парень. Он купался за Бугринским мостом вне официального пляжа. Тело подростка достали водолазы.

СПОРТСМЕН ЗАГОРЕЛСЯ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА

Президент федерации рукопашного боя поехал отдыхать на шашлыки, а оказался в реанимации. Мужчина пытался разжечь мангал жидкостью для розжига. По словам спортсмена, взорвались пары и он загорелся. Мужчина попал в больницу. Врачи диагностировали 30% ожогов.

ЖЕНЩИНА ИЩЕТ СЕСТРУ, УЕХАВШУЮ В НОВОСИБИРСК НА УЧЕБУ

Жительница Горно-Алтайска Екатерина Незелева ищет сестру Наташу, которая уехала учиться в Новосибирск. Детство женщины было тяжелым, она росла в неблагополучной семье. В 6 лет получила обморожение и болела туберкулезом. Мать оставила ее на лавочке, спасла Екатерину знакомая. Подробности тогательной истории — в материале КП-Новосибирск.

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