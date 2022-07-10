Сибирячка 10 лет искала подругу детства, которая исчезла из-за преследований бывшего

Жительница Новосибирска искала школьную подругу 10 лет. Фото: Предоставлено Аленой Золотухиной

Алена Золотухина искала подругу детства Елену, с которой сидела в новосибирской школе за одной партой больше 5 лет. Девушки вместе окончили школу, вуз, Алена сыграла свадьбу, после чего пути девушек разошлись. Виноват парень Елены: он бил ее, а после расставания начал преследовать. Подруга скрывалась и удалила аккаунты из социальных сетей. Так девушки потеряли друг друга из виду.

СИДЕЛИ ЗА ОДНОЙ ПАРТОЙ

У самой Алены жизнь сложилась хорошо: замужем, дочка пошла в третий класс. Но девушка долгие годы переживала за лучшую подругу.

- Лена - самый добрый и отзывчивый человек с мягким голосом и мягким характером. В школе мы сидели за одной партой. На выпускном балу мы тоже вместе были. Косметику нам помогала выбирать моя мама. Как сейчас помню, у меня были сине-голубые тени, а у Лены - сиренево-розовые, - вспоминает Алена Золотухина. - Есть одна история из школы. В 11-м классе на День учителя меня и Лену выбрали вести урок русского языка вроде бы у 9-го класса. Мы так старались быть серьезными и строгими, а после урока шли домой и смеялись. Дети нас, похоже, не слушали, а мы понаставили всем хороших отметок.

Окончив медицинский класс, подружки решили поступить в Новосибирский медицинский колледж.

- Лена мечтала стать врачом и после колледжа поступила в НГМУ, а я выбрала семью. На втором курсе познакомилась со своим будущим мужем, спустя три года мы решили пожениться. Лена была подружкой невесты, пришла со своим парнем. Мне тогда казалось, что он очень хороший. Я радовалась, что она его встретила, - рассказала КП-Новосибирск Алена Золотухина. - Кто же знал…

«ПРЕСЛЕДОВАЛ И ЗАПРЕЩАЛ ОБЩАТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ»

Потом Алена забеременела, это было сложное время. Пришлось бегать по врачам, а после родов молодая мама пропадала с ребенком в больницах. Девушки потеряли друг друга из виду. Как оказалось, у Лены тоже были проблемы.

- Знакомые говорят, что у Лены не заладилось с тем парнем. Он оказался вспыльчивым, даже пытался запереть ее дома, запрещал общаться с друзьями. В итоге она пропала для всех - удалила страницы в соцсетях, сменила номер телефона и адрес, - говорит Алена Золотухина.

Через знакомых спустя 10 лет Алена все-таки выяснила, что Елена может ездить на красной «Мазде», возможно живет в ЖК Матрешкин Двор. Алена разместила объявления в группах жилмассива. Вскоре пост в соцсетях помог найти подругу.

- Лена сегодня утром сама мне написала. Оказывается, в группе ЖК Матрешкин Двор мою статью увидели знакомые ее мужа и передали ему. У Лены тоже многое случилось. Тот бывший парень просто нервы ей трепал. Но она уже пару лет замужем за хорошим человеком, у них все хорошо, - добавляет Алена Золотухина. - Я думаю, что если мы были настоящими подружками, то даже спустя столько лет ими и остались. Мы сегодня наговориться не могли.

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