Пошла жара: что происходит на пляжах Новосибирска прямо сейчас

А вы уже успели позагорать? Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В Новосибирск пришла тридцатиградусная жара. Горожане массово поехали к водоемам, туда поехали и корреспонденты “Комсомолки". Мы решили посмотреть, как новосибирцы справляются с 30-градусной жарой и отправились на пляж. Как проходят летние выходные в фоторепортаже КП-Новосибирск.

На входе скопилась очередь из желающих попасть на пляж. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В солнечный выходной до берега быстрее дойти пешком - за несколько километров от шлагбаума начинается пробка. Кто-то не выдерживает и паркует машину на обочине. Таких людей ждет прогулка вдоль соснового леса. Пахнет хвоей, дорога в тени деревьев — красота.

В воде яблоку негде упасть. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

На вопрос “Как вам водичка?” отдыхающие отвечают: “Прохладная”. Вода чистая, прозрачная, так и манит зайти и окунуться несколько раз.

Кто-то едет на пляж за комфортным отдыхом, а кто-то - за экстримом Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Для тех, кто не любит просто лежать и ловить солнечные лучи есть развлечения. Любой желающий может попробовать свои силы в сапсерфинге. Новосибирцы лихо запрыгивают на доски и гребут веслами. Для любителей экстрима есть виндсерфинг — катание на доске с парусом.

Самое экстремальное, но запрещенное развлечение - прыжки с пирса. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Не хочешь грести? Прыгай. Многие «тренировались» в прыжках в воду.

Горожане приезжают на пляж с детьми, поэтому здесь шумно и весело. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Многие приезжают на пляж семьями. Спуск в воду пологий, глубина небольшая - за ребенка можно не волноваться.

Новосибирцы приезжают на пляж с животными. А чем они хуже? Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Елена и Константин приехали на пляж с Зевсом. Говорят, что прохожие часто улыбаются и пытаются погладить собаку.

- Я люблю атмосферу Академгородка. Люди здесь раскрепощенные. Мыслят свободно и не запрещают детям проявлять свою индивидуальность. После пляжа мы с удовольствием поедем пить кофе на Морской проспект, - рассказала КП-Новосибирск Елена, отдыхающая.

Маленький Зевс - любимец публики Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Константин улыбается и добавляет:

- Жена собаку закидывает в воду, чтобы она охладилась. Я плавать не умею, поэтому стою у берега. А Зевс плывет ко мне

Но кто-то изобретает себе тенек. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Солнце припекает. Если не хотите обгореть, то берите пример с этих отдыхающих и прячьтесь в теньке.

Мороженое — популярная сладость на пляже. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Не только тенек поможет охладиться. Отдыхающие выстраиваются в очередь за мороженым.

Небо ясное, самое то - лежать под солнышком Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Всего в Новосибирске разрешено купаться на шести пляжах. Из них пять находится в Советском районе (парки “У моря Обского” и “Звезда”), один - в Кировском (парк “Бугринская роща”).

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