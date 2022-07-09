По заветам Петра и Февронии

Фото: На вечернем показе семейного фильма зрительный зал был полон. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

Всероссийский праздник – День семьи, любви и верности в этом году получил официальную «прописку» в государственном календаре. Появился он благодаря легендарной семейной паре – князю Петру и его жене Февронии. Жили они в XIII веке в Муроме и умерли в один день. В память их взаимной, искренней любви и супружеской верности, 8 июля стал днем семейного счастья для всех россиян.

СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

На вечернем сеансе в кинотеатре «Горизонт» зрительный зал был полон. Показ фильма «Школа волшебства» собрал дедушек, бабушек, мам, пап и, кончено же, детей со всего Дзержинского района. Настроение у зрителей было радостным, праздничным. Они с удовольствием рассказали о том, что для них служит краеугольным камнем их семейной жизни.

Кристина и Антон – брат и сестра. Кристине 25 лет, она замужем. Антону всего девять, и он школьник. новосибирцы рассказали, что еще у них есть средний брат Валерий, которому сейчас 17. Сам он в кино пойти не смог, но порадовал билетами младшего брата и старшую сестру. На вопрос, что такое семья, Кристина, не задумываясь, ответила, что это – самое главное в жизни. Девушка уверена, секрет семейного счастья кроется в любви и доверии.

Семья Седен пока состоит из трех человек: муж – Сергей, жена – Ангелина и их дочка – маленькая Людмила. На сеанс они пришли в полном составе: взяли с собой и любимого питомца, рыжего шпица. Оставить его одного не могли, ведь вечер обещал интересную программу. Новосибирцы рассказали, что познакомились в 2015 году. Поженились Сергей и Ангелина в 2018 году, а полтора года назад у них родилась дочка Людмила. Теперь, поделился Сергей, всю свою жизнь он посвящает любимым девочкам. Сергей поделился, что в Новосибирске родственников у них нет. Поэтому жена и дочка – все, что у него есть, самые важные и родные люди. Его супруга Ангелина добавила, что в семье самое важное не громкие слова, цветы и подарки. Она уверена, главное – это любовь, взаимная поддержка, понимание, помощь.

Фото: Настроение у зрителей было праздничным. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

Семья Палецких пришла на сеанс вместе с соседями по дому. Праздник для пенсионеров новый, но хороший, объединяющий. Вместе Лидия Григорьевна и Александр Николаевич прожили без малого 45 лет. Свадьбу играли в далеком октябре 1977 года. За это время вырастили двоих детей, а двух внуков недавно проводили в армию. Пока юноши служат, у пожилой пары есть кого баловать – внучку. – Семья – это все, что у меня есть. Это наша жизнь, это наш тыл, это наша любовь, наши дети и внуки, – рассказала Лидия Григорьевна.

КРЕПКИЕ СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ

День семьи, любви и верности – важный праздник, уверена Депутат Совета депутатов Новосибирска Ирина Беспечная.

– Наш Дзержинский район – очень дружный. У нас немало рабочих династий, много семей, где растут двое, трое, четверо детей. У нас очень дружные жители: и на субботниках вместе работают, и вопросы благоустройства вместе решают. Этот замечательный праздник – День семьи, любви и верности мы тоже решили отметить все вместе просмотром доброй комедии «Школа волшебства», – отметила депутат. – На праздник принято дарить подарки, и мы вместе с коллегами-депутатами решили поддержать обычай. Что люди охотно делают вместе? Пьют чай с тортом, пирожными, сладостями. Поэтому каждый зритель получил в подарок кружку, чтобы вечером семья собралась вместе за семейным столом на семейное чаепитие. Это сплачивает людей и укрепляет отношения.

Ирина Пантелеевна подытожила, что ей хочется, чтобы институт семьи становился крепче в стране. Для этого, по ее мнению, нужно, чтобы люди создавали семьи, брали ответственность друг за друга, вступали в браки, а в семьях появлялись дети.