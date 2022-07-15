Новосибирский рецидивист, спрятавший тело убитого друга в лифте, попытался разбить камеру журналиста на суде

Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Фото: Мария НОВИКОВА

Виновен и не заслуживает снисхождения. Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве, которое произошло в январе в Кировском районе Новосибирска. На основании решения коллегии из шести человек судья огласила приговор.

“А вас кто сюда позвал? Че заняться больше нечем?” - увидев в зале журналистов, Владимир Зиновьев заявил, что он против становиться звездой экрана и героем публикаций печатных СМИ. Просунув руку между прутьев решетки, он ударил по камере оператора местного телеканала:

- Убери ее, убери ее отсюдова. Я тебе говорю, убери камеру.

- Зиновьев, вы нарушаете регламент судебного заседания, – судья сделала замечание агрессивно настроенному мужчине.

Обвиняют 42-летнего рецидивиста, ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угон и кражу, в совершении особо тяжкого преступления. Вечеринка со смертельным исходом произошла во время январских каникул на Затулинке. В ночь с четвертого на пятое января страдающий хроническим алкоголизмом Зиновьев вместе с товарищем распивал спиртное в одной квартир 68 дома на улице Петухова. Между собутыльниками завязалась словесная перепалка, обвиняемый схватил нож и ударил оппонента в живот.

- После этого, желая скрыть совершенное преступление, фигурант по делу переместил потерпевшего из квартиры в кабину лифта, расположенную на 7 этаже, где вскоре последний скончался от обильной кровопотери. В ходе следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили журналисту КП-Новосибирск в региональном СК, когда передавали дело в суд.

Вину Зиновьев так и не признал. И даже попытался убедить присяжных в своей непричастности к умышленному убийству. Но коллегия непрофессиональных судей ему не поверила.

- Зиновьев ранее привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст.111, а также по ч.1 ст. 166 УК РФ. В его действиях усмотрен опасный рецидив преступлений, в связи с этим стороной обвинения предложено наказание Зиновьеву в виде лишения свободы на 14 лет 6 месяцев с ограничением свободы на один год, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск о своей позиции в прениях старший помощник прокурора Кировского района Новосибирска Гульфия Закирова.

Адвокат подсудимого просила оправдать своего клиента. Подсудимый в последнем слове заявил, что ему нечего сказать участникам процесса. В итоге судья на основании обвинительного вердикта присяжных решила, что Владимира Зиновьева нужно изолировать от общества. Приговор - 12 лет колонии строгого режима.

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