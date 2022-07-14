Последние новости на 14 июля 2022 года в Новосибирске: младенец умер после операции, отменили коронавирусные ограничения

Последние новости в Новосибирске. Фото: выложено родственниками в группе «ЧС54. Новосибирск»

Мы собрали последние новости Новосибирска на 11 июля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

МЛАДЕНЕЦ ПОГИБ ПРИ ОПЕРАЦИИ

Жительница Барнаула обвинила врачей детской больницы скорой помощи Новосибирска в смерти дочери. Полугодовалая девочка с заячьей губой попала на плановую операцию. После ее забрали в реанимацию. Девочка провела три дня на ИВЛ, а после умерла. Как утверждают родные, причиной смерти стал сепсис. СК возбудил уголовное дело.

ДЕВОЧКУ СПАСАЮТ ОТ РАКА

Семилетняя Аня мечтала пойти в школу, но оказалась в больнице с опухолью почки. Все началось с болей животе, мама подозревала аппендицит и вызвали «скорую». Оказалось, что девочка тяжело больна, и ей предстоит операция по удалению почки. Родители просят помощи и объявили сбор на редкое лекарство.

НОВОСИБИРЕЦ ЗАРЕЗАЛ ЖЕНУ У ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

Трагедия случилась на улице Татьяны Снежиной – мужчина зарезал свою жену на глазах прохожих. Близкие говорят, что женщина сбежала от домашнего тирана, тот преследовал ее и уговорил вернуться. Как только женщина вышла из такси с вещами муж набросился на нее на глазах прохожих. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.

ОТМЕНИЛИ КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Правительство Новосибирской области отменило все коронавирусные ограничения. Теперь работники сферы услуг больше не обязаны надевать маски. Отменены меры по грузоперевозкам и по количеству зрителей на массовых мероприятиях. Маски остались обязательными только для врачей. Однако, вирусологи предупреждают, что коронавирус по-прежнему грозит людям старше 60 лет и призывают делать прививки.

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