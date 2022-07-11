«Мы будем добиваться, чтобы дело не прекращали»: суд признал законным арест ученого Дмитрия Колкера по делу о госизмене

Арест ученого признали законным. Фото: соцсети

Адвокаты Дмитрия Колкера, которого в конце июня поместили под стражу по подозрению в госизмене, сегодня попытались обжаловать постановление об аресте ученого. Напомним, известный физик-лазерщик тяжело болел раком, через два дня после ареста он скончался. Его защитники настаивают: человека в таком состоянии нельзя было заключать в СИЗО. Заседание проходило в закрытом режиме. Прессу пустили только на оглашение решения: «Постановление Советского районного суда Новосибирска от 30.06.2022 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича оставить без изменения, апелляционные жалобы защитников без удовлетворения», - постановила судья Новосибирского областного суда.

Прокурор Советского района Сергей Пустовой на вопросы журналистов отвечать отказался, видимо, потому что дело касается секретных сведений. Родные же ученого ранее заявляли, что претензии у силовиков возникли к лекциям, которые Колкер читал в Китае. Решение апелляционной инстанции прокомментировал адвокат Дмитрия Колкера Александр Федулов:

- Если честно, я надеялся, что хотя бы в апелляции, если уж не закон, то совесть хотя бы у кого-то взыграет. Потому что, когда есть в материалах дела очевидные документы, подтверждающие, что у Колкера онкологическое заболевание четвертой степени, а это просто игнорируется, и все говорят, что этих документов нет, то сложно комментировать, - рассказал КП-Новосибирск Александр Федулов. - Я уже сказал в прениях здесь, что апелляция по этому делу она уже прошла через два дня после заключения Колкера под стражу. Результат ее очевиден, что делать этого было нельзя. Человек скончался, едва добравшись до следственного изолятора.

Апелляционное решение адвокат теперь намерен обжаловать в кассационной инстанции. По его словам, по закону Колкера нельзя было отправлять в следственный изолятор. Он ссылается на Постановление Правительства, которое определяет перечень заболеваний, препятствующих заключению и содержанию человека под стражей. Один из первых пунктов этого документа - новообразования четвертой степени. В Советский районный суд защита подозреваемого предоставляла выписной эпикриз от 24 июня о наличии онкологии. Тем не менее, статья, по которой обвиняли специалиста, очень серьезная. Эксперты отмечают, что ущерб от передачи иностранной разведке секретных технологий мог касаться безопасности страны. А лазеры, на которых специализировался Колкер, — одна из важных для науки сфер, где опережающее развитие технологий нарушает паритет в военной сфере. Адвокаты говорят, что обвинение Колкеру предъявить не успели. Из Новосибирска арестованного профессора этапировали в СИЗО Лефортово, откуда вскоре перевели в 29 городскую клиническую больницу, где он скончался. Тело умершего до сих пор в Москве.

- Мы будем добиваться, чтобы дело не прекращали, добиваться реабилитации Колкера. Ему вменяют государственную измену – что он разгласил сведения, составляющие гостайну во время лекций, которые читал в Китае. Мы с этим обвинением не согласны, - добавил в интервью КП-Новосибирск юрист.

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