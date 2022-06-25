Последние новости Новосибирска на 25 июня 2022 года: уборщица, которую обвиняют в краже 7 миллионов, написала письмо родным, собака покусала нос зоозащитнице

Сообщаем главные новости на 25 июня. Фото: Никита МАНЬКО / соцсети.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 25 июня 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.
УБОРЩИЦА ИЗ КИРГИЗИИ НАПИСАЛА ПИСЬМО РОДНЫМ
Новосибирец утверждает, что потерял сумку с 7 миллионами рублей. Ее подобрала 44-летняя уборщица из Киргизии. Но были ли там деньги? Соотечественники считают ее невиновной, даже сам потерпевший отказался от иска. Женщина больше полугода сидит в СИЗО и твердит, что сумка была пуста. Она передала родным письмо. В котором написала, что боится жить дальше с таким позором.
ПЕС ПОРВАЛ НОЗДРЮ ЗООЗАЩИТНИЦЕ
Зоозащитница Ирина поехала в один из частных секторов Новосибирска, чтобы забрать брошенную хозяевами собаку. Когда она пыталась помочь, серьезно пострадала. Пес бросился на женщину и укусил за нос, пришлось даже накладывать швы.
УТОНУЛИ ДВОЕ ДЕТЕЙ
В Купинском районе Новосибирской области на озере утонили двое детей — 8 и 13 лет. Мальчики были у воды вместе со взрослыми, однако те слишком поздно заметили неладное.
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ ЗАКРОЮТ НА ДЕНЬ ГОРОДА
В воскресенье, 26 июня, все входы и выходы со станции метро «Речной вокзал» закроются с 22:00 до 23:40. В это время праздники подойдут к концу, до дома можно будет доехать на наземном общественном транспорте.
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