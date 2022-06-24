Билайн 12 месяцев будет дарить новосибирцам по 50 ГБ за подключение семьи к своему тарифу

Фото предоставлено Департаментом пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

Для этого достаточно стать абонентом билайна и подключить близких к своему тарифу с помощью услуг «Дели Гиги» или «Дели ВСЁ» до 20 августа.

«Дели Гиги» - услуга, позволяющая делиться мобильным интернетом с другими номерами. «Дели ВСЁ» - услуга, с помощью которой можно делиться мобильным интернетом, звонками и SMS с другими номерами. Подключение дополнительных номеров доступно в личном кабинете или приложении билайн.

Акция предоставляется только новым абонентам билайн. Пакет 50 ГБ будет предоставлен вне зависимости от количества подключенных дополнительных номеров.

Подробнее об акции читайте на beeline.ru/customers/products/50-gb-v-podarok/