Председатель Заксобрания Новосибирской области рассказал о значимости вызовов для экономики региона

Андрей Шимкив отметил, что у нашего региона благодаря его географическим особенностям огромные преимущества. Фото: Заксобрание НСО

Сегодня, 23 июня, IX Международный Сибирский транспортный форум в «Новосибирск-Экспоцентре» начался пленарным заседанием «2022 год. Новые возможности для транспортной отрасли и экономики России».

Главные вопросы — повышение эффективности реализации нацпроектов в сфере транспорта в современных реалиях, переориентация внешней торговли России на Азиатско-Тихоокеанский регион, первоочередные меры поддержки для российской транспортной отрасли, технологии на внутреннем грузовом транспорте, обеспечение стабильного финансирования ключевых проектов транспортной отрасли, развитие городского общественного транспорта.

— Сдвиг пойдет в восточные регионы страны. Нужна новая логистика, новые требования и меры поддержки для транспортной отрасли. Потому что дороги, транспорт — основа экономики для такой огромной страны, как наша, — пояснил Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Спикер также отметил, что у нашего региона благодаря его географическим особенностям огромные преимущества.

— Хорошо, что у нас уже есть и строятся новые логистические центры, — убежден он. — Это направление придаст ускорение нашей новосибирской экономике, пополнению бюджета для строительства новой инфраструктуры. Мы готовы и хотим использовать эти логистические преимущества, в том числе, для повышения устойчивости внутренней экономики. Макроэкономические вызовы должны сыграть и сыграют на экономику региона.

На опорной дорожной сети региона заострил внимание депутат Законодательного Собрания Фёдор Николаев.

— Мы начнем проектирование Юго-Западного транзита. Важнейшее направление федеральной дороги, где сегодня мы имеем проектно-сметную документацию, прошедшую госэкспертизу — участок от Северного обхода до Толмачёво, зона развития всего промышленно-логистического парка. Еще задача — замкнуть круг Северного обхода, Юго-Западного транзита, Восточного обхода. И это будет каркас. Нашему логистическому центру, региону и городу Новосибирску, будет проще пропускать транзитный транспорт, и мы станем удобнее для логистики.

Депутат Александр Козлов отметил значимость железных дорог для экономики России. Он отметил, что за последние годы наша ЖД сфера стала функционировать намного лучше. А зампред комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков напомнил, что протяженность автодорог Новосибирской области — более 14 тысяч километров. И вкладывать в них средства — необходимо для развития нашего региона.

По мнению спикера регионального парламента Андрея Шимкива, значима и тема развития малой авиации, обозначенная в ходе второго дня транспортного форума.

— Не секрет, что в советские времена во многих центральных усадьбах совхозов была взлетная полоса. Нужна малая авиация, чтобы была связь с регионами. Хабы, краевые центры связаны большими компаниями, но перелет дальше по более мелким городам развит плохо. Это значимо для развития инфраструктуры, совершенствования как внутренней, так и внешней экономики транспортной сферы.

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