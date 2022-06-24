Последние новости Новосибирска на 24 июня 2022 года: судят подозреваемого в убийстве 24-летней девушки, на город обрушился град

Сообщаем о главных новостях на 24 июня. Фото: СК РФ НСО // соцсети.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 24 июня 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.
ПОДРОБНОСТИ УБИЙСТВА 24-ЛЕТНЕЙ ДЕВУШКИ
ЧП, случившееся осенью 2021 года, поставило на уши весь город. Подозреваемый попал на камеру видеонаблюдения. Его искали несколько месяцев. Задержали 30-летнего мужчину в феврале 2022 года. Полную картину событий рокового вечера раскрыли в СК РФ по Новосибирской области.
ОТМЕНИЛИ КОНЦЕРТ ШАТУНОВА ИЗ-ЗА СМЕРТИ ПЕВЦА
23 июня стало известно о смерти бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. КП-Новосибирск узнала, что будет с билетами на концерт исполнителя, который должен был состояться в ноябре.
НАШЛИ УТОНУВШЕГО В ИНЕ МАЛЬЧИКА
Из Ини достали тело утонувшего мальчика, который утонул неделю назад. Ребёнок играл с друзьями в прятки, нырнул и скрылся под водой.
ГРАД ОБРУШИЛСЯ НА ГОРОД
Из-за раскатов грома у многих машин сработали сигнализации, а из-за сильного ветра поломались деревья и даже кое-где оказались выбиты стекла.
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