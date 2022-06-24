Последние новости Новосибирска на 24 июня 2022 года: судят подозреваемого в убийстве 24-летней девушки, на город обрушился град

Сообщаем о главных новостях на 24 июня. Фото: СК РФ НСО // соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 24 июня 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ПОДРОБНОСТИ УБИЙСТВА 24-ЛЕТНЕЙ ДЕВУШКИ

ЧП, случившееся осенью 2021 года, поставило на уши весь город. Подозреваемый попал на камеру видеонаблюдения. Его искали несколько месяцев. Задержали 30-летнего мужчину в феврале 2022 года. Полную картину событий рокового вечера раскрыли в СК РФ по Новосибирской области.

ОТМЕНИЛИ КОНЦЕРТ ШАТУНОВА ИЗ-ЗА СМЕРТИ ПЕВЦА

23 июня стало известно о смерти бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. КП-Новосибирск узнала, что будет с билетами на концерт исполнителя, который должен был состояться в ноябре.

НАШЛИ УТОНУВШЕГО В ИНЕ МАЛЬЧИКА

Из Ини достали тело утонувшего мальчика, который утонул неделю назад. Ребёнок играл с друзьями в прятки, нырнул и скрылся под водой.

ГРАД ОБРУШИЛСЯ НА ГОРОД

Из-за раскатов грома у многих машин сработали сигнализации, а из-за сильного ветра поломались деревья и даже кое-где оказались выбиты стекла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер