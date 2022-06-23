Последние новости Новосибирска на 23 июня 2022 года: собачка сбежала из багажного отдела самолета, с июля вырастут тарифы на ЖКХ

Сообщаем главные новости на 23 июня. Фото: личный архив.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 23 июня 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ДВОРНЯЖКА СБЕЖАЛА ВО ВРЕМЯ ПОСАДКИ В АЭРОПОРТУ

На взлетно-посадочной полосе суматоха: при погрузке в самолет Новосибирск - Хабаровск пропала собака по кличке Боня. Хозяйка и сотрудники аэропорта сбились с ног, пытаясь найти маленькую дворняжку. Но след ее простыл. Девушке пришлось лететь без питомца, но она уверена: Боня найдется.

УВЕЛИЧАТСЯ ТАРИФЫ НА ЖКХ

В среднем цена увеличится на 5,2%. Тариф на холодную воду вырастет с 20,35 до 21,4 рубля за кубометр, горячей — 124 рубля за кубометр, отопление — 1 584,29 рубля за гигакалорию. На электричество цена поднимется с 2,93 рубля за киловатт до 3,08 рубля.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К МИНУТЕ МОЛЧАНИЯ

В этот день вся страна замолкает в знак почтения к жертвам Великой Отечественной войны, начало которой было положено именно 22 июня.

НОВОСИБИРСКИЙ ДВУХСОТБАЛЛЬНИК РАСКРЫЛ СЕКРЕТ ОТЛИЧНОЙ СДАЧИ ЕГЭ

ЕГЭ плавно подходит к концу. После сдачи восьми предметов в области уже насчитывается 81 стобалльник, а одному выпускнику удалось набрать целых 200 баллов за два предмета! Это ученик гимназии № 5 в Советском районе - 18-летний Георгий Куклин. Парень набрал максимальное количество баллов по математике и русскому языку.

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