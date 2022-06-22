Последние новости Новосибирска на 22 июня 2022 года: начался суд над физиком, застрелившем дебошира, мальчик с ножом на детской площадке пугает соседей

Сообщаем главные новости на 22 июня. Фото: личный архив.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 22 июня 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

СУД НАД ФИЗИКОМ-ЯДЕРЩИКОМ, КОТОРЫЙ ЗАЩИЩАСЯ ОТ ПЬЯНЫХ ХУЛИГАНОВ

В ноябре прошлого года в посёлке Ложок недалеко от Академгородка сын хозяина продуктового магазина, физик-ядерщик, застрелил 26-летнего парня. Эта история могла бы быть банальным бытовым преступлением, если бы не странные обстоятельства. Выстрелы прозвучали на территории частного домовладения, а незваные гости были пьяными и требовали срочно продать им пиво.

МАЛЬЧИК С НОЖОМ ПУГАЕТ НОВОСИБИРЦЕВ

Видео с маленьким ребенком, напугало жителей новосибирского микрорайона Весенний. Мальчику 9 лет, но на детской площадке он бегает не с совочком и ведерком: в руках у него блестит нож. На ребенка поступают и другие жалобы: он портит качели, лифты, задирает других детей.

200-БАЛЛЬНИК ПО ЕГЭ

Его имя — Георгий Куклин, ученик гимназии № 5 в Советском районе. Как рассказал КП-Новосибирск сам 200-балльник, он сдал математику и русский на 100 баллов.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБМАНУЛИ ЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ КОНГО НА 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Мужчина познакомился с девушкой и переехал в Сибирь. Сначала у него была учебная виза, а когда она закончилась, нужно было оформляться дальше. Но иностранец столкнулся с недобросовестной юридической конторой.

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