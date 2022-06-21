Ярмарка-презентация городских общественных инициатив «Активный город» в ПКиО «Березовая роща» 26 июня с 14.00 до 19.00 в День города - 2022

Фото: Управление общественных связей мэрии.
Вдоль всей центральной аллеи парка расположатся локации более 120 общественных организаций и объединений, которые познакомят горожан со своими инициативами при помощи разнообразных интерактивных акций. В честь 129-летия города их будет тоже 129! Горожане всех возрастов и интересов на один день будут включены в бурную жизнь городских общественных активистов и, возможно, присмотрят что-то интересное для своего развития, самопознания, реализации.
Все площадки ярмарки организованы по нескольким тематическим локациям, каждая из которых раскрывает и погружает участников в определенную сферу социально значимой деятельности.
Фото: Управление общественных связей мэрии.
КОМФОРТНАЯ СРЕДА. ЭКОЛОГИЯ
• Благоустройство и озеленение городских пространств
• Ландшафтный дизайн во дворах
• Экологическое просвещение
• Экологические акции
• Очистка природоохранных зон
• Зеленые насаждения
• Защита редких животных
• Здоровый образ жизни
• Безопасность среды обитания
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ВОЛОНТЕРСТВО
• Поддержка социально незащищенных граждан
• Сбор и оказание благотворительной помощи
• Добровольческая деятельность
• Поиск пропавших людей
• Адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями
• Организация занятости людей с ограниченными возможностями
• Приюты для животных
• Добрые дела
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
• Изучение истории города, улиц, микрорайонов
• Создание исторических экспозиций, музеев
• Патриотические акции, конкурсы, мероприятия
• Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн, тружеников тыла
• Создание возможности для самореализации ветеранов и пожилых людей
• Создание исторических памятников, архитектурных объектов
• Издание книг, буклетов, фильмов, посвященных историческим событиям
Фото: Управление общественных связей мэрии.
КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ. ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
• Поддержка и популяризация традиционных культурных ценностей
• Сохранение культурных традиций народов, проживающих в Сибири
• Национальные и межнациональные акции, мероприятия
• Молодежные межнациональные акции и проекты
• Помощь соотечественникам в изучении языка и адаптации мигрантов
• Освоение и распространение различных видов народного творчества
• Создание возможностей для творческой самореализации
ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ В ТЕМАТИЧЕСКИХ ЛОКАЦИЯХ
Локация 1. «Комфортная среда. Экология. ЗОЖ»
• Презентация проектов благоустройства и ландшафтного дизайна
• Мастер-классы по изготовлению поделок из природного материала и пластика
• Мастер-классы, связанные с утилизацией мусора
• Мастер-классы по выращиванию растений
• Ландшафтные зоны
• Изготовление изделий из глины, дерева
• Спортивные занятия, игры, зарядки
Локация 2. «Социальная помощь. Благотворительность и волонтерство»
• Буккроссинг, библиотека и театр на траве
• Благотворительные акции по сбору полезных вещей
• Творческие мастерские, выставки изделий людей с ограниченными возможностями
• Настольные игры, адаптационные игры
• Инсталляции, фотозоны
• Контактный зоопарк
• Дерево добра
• Консультации: юридические, финансовые, по пользованию компьютером и смартфоном для пенсионеров
Локация 3. «Патриотическое воспитание»
• Музейные экспозиции
• Творческие мастер-классы на патриотическую тему
• Квесты по истории города и его улиц
• Выставка военной ретротехники
• Курсы молодого бойца - обучение морскому делу
• Концертная программа с участием ветеранских коллективов
Локация 4. «Культура и традиции. Творческая самореализация»
• Выставки и изготовление кукол и народных игрушек
• Мастер-классы по рукоделию - вышивке, кружевоплетению, росписи по стеклу и т. п.
• Национальные игры народов Сибири
• Концертная программа с участием национальных коллективов
В течение дня в восьми точках будет проходить квест по перечисленным локациям «Активного города». Участники могут проходить его индивидуально или командами. Задача - пройти все точки квеста по специальным указателям и получить как можно больше фишек. Самые активные будут вознаграждены!
Фото: Управление общественных связей мэрии.
СЦЕНИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ЯРМАРКИ
• Около фонтана - с участием коллективов ветеранов
• Главная площадь - с участием национальных коллективов
• Малая площадь - развлекательная семейная программа
Формирование команд квеста «Активный город» будет вестись в течение программы у сцены на малой площади.