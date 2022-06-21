Ярмарка-презентация городских общественных инициатив «Активный город» в ПКиО «Березовая роща» 26 июня с 14.00 до 19.00 в День города - 2022

Фото: Управление общественных связей мэрии.

Вдоль всей центральной аллеи парка расположатся локации более 120 общественных организаций и объединений, которые познакомят горожан со своими инициативами при помощи разнообразных интерактивных акций. В честь 129-летия города их будет тоже 129! Горожане всех возрастов и интересов на один день будут включены в бурную жизнь городских общественных активистов и, возможно, присмотрят что-то интересное для своего развития, самопознания, реализации.

Все площадки ярмарки организованы по нескольким тематическим локациям, каждая из которых раскрывает и погружает участников в определенную сферу социально значимой деятельности.

Фото: Управление общественных связей мэрии.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА. ЭКОЛОГИЯ

• Благоустройство и озеленение городских пространств

• Ландшафтный дизайн во дворах

• Экологическое просвещение

• Экологические акции

• Очистка природоохранных зон

• Зеленые насаждения

• Защита редких животных

• Здоровый образ жизни

• Безопасность среды обитания

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ВОЛОНТЕРСТВО

• Поддержка социально незащищенных граждан

• Сбор и оказание благотворительной помощи

• Добровольческая деятельность

• Поиск пропавших людей

• Адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями

• Организация занятости людей с ограниченными возможностями

• Приюты для животных

• Добрые дела

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

• Изучение истории города, улиц, микрорайонов

• Создание исторических экспозиций, музеев

• Патриотические акции, конкурсы, мероприятия

• Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн, тружеников тыла

• Создание возможности для самореализации ветеранов и пожилых людей

• Создание исторических памятников, архитектурных объектов

• Издание книг, буклетов, фильмов, посвященных историческим событиям

Фото: Управление общественных связей мэрии.

КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ. ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

• Поддержка и популяризация традиционных культурных ценностей

• Сохранение культурных традиций народов, проживающих в Сибири

• Национальные и межнациональные акции, мероприятия

• Молодежные межнациональные акции и проекты

• Помощь соотечественникам в изучении языка и адаптации мигрантов

• Освоение и распространение различных видов народного творчества

• Создание возможностей для творческой самореализации

ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ В ТЕМАТИЧЕСКИХ ЛОКАЦИЯХ

Локация 1. «Комфортная среда. Экология. ЗОЖ»

• Презентация проектов благоустройства и ландшафтного дизайна

• Мастер-классы по изготовлению поделок из природного материала и пластика

• Мастер-классы, связанные с утилизацией мусора

• Мастер-классы по выращиванию растений

• Ландшафтные зоны

• Изготовление изделий из глины, дерева

• Спортивные занятия, игры, зарядки

Локация 2. «Социальная помощь. Благотворительность и волонтерство»

• Буккроссинг, библиотека и театр на траве

• Благотворительные акции по сбору полезных вещей

• Творческие мастерские, выставки изделий людей с ограниченными возможностями

• Настольные игры, адаптационные игры

• Инсталляции, фотозоны

• Контактный зоопарк

• Дерево добра

• Консультации: юридические, финансовые, по пользованию компьютером и смартфоном для пенсионеров

Локация 3. «Патриотическое воспитание»

• Музейные экспозиции

• Творческие мастер-классы на патриотическую тему

• Квесты по истории города и его улиц

• Выставка военной ретротехники

• Курсы молодого бойца - обучение морскому делу

• Концертная программа с участием ветеранских коллективов

Локация 4. «Культура и традиции. Творческая самореализация»

• Выставки и изготовление кукол и народных игрушек

• Мастер-классы по рукоделию - вышивке, кружевоплетению, росписи по стеклу и т. п.

• Национальные игры народов Сибири

• Концертная программа с участием национальных коллективов

В течение дня в восьми точках будет проходить квест по перечисленным локациям «Активного города». Участники могут проходить его индивидуально или командами. Задача - пройти все точки квеста по специальным указателям и получить как можно больше фишек. Самые активные будут вознаграждены!

Фото: Управление общественных связей мэрии.

СЦЕНИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ЯРМАРКИ

• Около фонтана - с участием коллективов ветеранов

• Главная площадь - с участием национальных коллективов

• Малая площадь - развлекательная семейная программа

Формирование команд квеста «Активный город» будет вестись в течение программы у сцены на малой площади.