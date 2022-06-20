Полгода интенсива на одном дыхании: в АО «РЭС» завершился уникальный образовательный проект - марафон «Энергия успеха»

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

В середине июня сотрудники акционерного общества «Региональные электрические сети» получили сертификаты об окончании образовательного марафона «Энергия успеха».

Уникальный образовательный проект был разработан специально для руководящего персонала и кадрового резерва системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области. Он продлился полгода - с 30 ноября 2021 по 31 мая 2022 года и был направлен на развитие лидерских качеств и управленческих компетенций руководителей компании.

В марафон были вовлечены 125 управленцев АО «РЭС» - от топ-менеджеров и руководителей филиалов до начальников районов электрических сетей и кадрового резерва на эти позиции.

Программа обучения была разработана НГУЭУ с учетом бизнес-целей компании и состояла из восьми образовательных модулей по самым различным направлениям, в том числе экономика и финансы, современный менеджмент, лидерство в современном бизнесе, HR и много другое. Кроме того, в связи с изменившейся экономической и политической ситуацией в 2022 году бизнес-тренерами по запросу АО «РЭС» был оперативно разработан внеплановый модуль «Антикризисное управление».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Для участия в марафоне были привлечены 23 преподавателя из Новосибирска, Москвы, Иркутска, Красноярска, Томска и других регионов. Отдельно стоит отметить экспертный уровень преподавательского состава, включавшего докторов и кандидатов наук, опытных преподавателей-практиков из числа руководства крупных региональных предприятий и фондов, а также специалистов региональных и федеральных органов исполнительной власти. При этом сам образовательный процесс проходил в нескольких форматах - онлайн, непосредственно в аудиториях вуза и заочно в части самостоятельного изучения записей лекций и выполнения домашних заданий.

Бизнес-тренеры в ходе обучения отмечали высокую заинтересованность и проактивную позицию всех слушателей, что позволило проработать значительное количество как практического, так и теоретического материала. Студенты-энергетики также отмечали положительные стороны образовательного проекта.

- Считаю, что участие в марафоне улучшило мои знания, - поделился Михаил Хващевский, начальник ПТС филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети». - Нам преподавали грамотные специалисты, которые понимали нашу специфику работы и достаточно просто могли донести любую информацию. Спасибо!

- Все было на высшем уровне! Самым интересным, на мой взгляд, оказалось то, что преподаватели давали время на проведение конструктивного спора между участниками группы, а как известно, именно в споре рождается истина! - такой восторженный отзыв получили организаторы марафона от Евгения Омельченко, начальника Восточной группы подстанций службы подстанций филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети».

Лаконично и емко охарактеризовал итоги обучения Вячеслав Барцев, начальник управления СДТУ АО «РЭС»:

- Самое важное, что дал марафон, - наша группа стала КОМАНДОЙ!

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

По результатам успешного завершения итоговых тестирований все участники марафона получили сертификаты о прохождении обучения, но кроме этого они получили и ценнейший опыт, который могут уже сейчас внедрять в производственные процессы.

Остается добавить, что на этом процесс обучения и развития персонала, его компетенций и навыков не заканчивается, а получает новый вектор движения. Уже в сентябре 2022 года планируется запустить марафон «Энергия успеха - 2» для руководителей среднего звена (начальники служб и отделов филиалов и аппарата управления) и стратегического кадрового резерва АО «РЭС».

Продуктивная реализация различных проектов по повышению уровня компетенций энергетиков (от традиционного обучения до бизнес-тренингов и стратегических сессий), безусловно, не только положительно скажется на личностном росте персонала компании, но и позитивно повлияет на выполнение ключевых производственных показателей.